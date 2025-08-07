元モーニング娘。の加護亜依さん（37）がインスタグラムにハワイ旅行中のショットを投稿した。【写真】加護亜依さんの可憐なミニワンピ。実は水着です「Hawaiiにいますっ」「子供達&友人達と初のダイアモンドヘッドにみんなで登りました！！」とレギンス姿でダイヤモンドヘッドに登った写真を投稿すると、続けて「日焼け対策0過ぎて焼けました」と海辺のビキニ姿を公開した。13歳の長女と8歳の長男がいるとは思えない引き締ま