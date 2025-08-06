台湾メディアの自由時報は5日、日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が台湾で「12歳未満鑑賞不可」に設定され、子どものファンたちが「泣いている」と報じた。記事は、同作について「日本での興行収入がすでに175億円を突破しており、台湾でもいよいよ8月8日に公開される。多くのファンがすでに前売り券を購入し、映画館のシステムがダウンするほどの騒ぎになっている」とする一方、「台湾では『輔12