19日、SV.LEAGUE MEN(SVリーグ男子)の東京グレートベアーズは、渋谷区で開催されるアートイベント『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』とのコラボレーション企画として、無料招待チケットのプレゼントキャンペーンを実施することを発表した。クラブ公式Xが伝えている。 本キャンペーンでは、抽選で15組30名に『HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO』の招待チケットが贈られる。応