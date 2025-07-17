»¶ºöÅÓÃæ¡¢¤Õ¤È»þ·×¤ò¸«¤ì¤Ð15»þ¡£¤è¤·¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤À¡ªÅìµþ¡¦Ã«º¬Àé¤Ë¤Ï¥±¡¼¥­¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ªÅ¹¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¡£ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃ«º¬Àé¤ª¤¹¤¹¤á¤ª¤ä¤Ä¡¢½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿©´¶¤ä¹á¤ê¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¤¿¥Á¥å¥í¥¹¤Ë´¶Æ°¡ª¡Øpasele¡Ê¥Ñ¥»¥ì¡Ë¡Ù¡÷Ã«ÃæÅ¹¼ç¡¦°ð³ÀÐÒ¹á¤µ¤ó¤È¥Á¥å¥í¥¹¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£»Å»ö¤äÎ¹¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢½Ð¶ÐÁ°¤ÎÃËÀ­¤¬ËèÄ«¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Á¥å¥í¥¹¤ò¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¥å¥í¥¹¤Ø