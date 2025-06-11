◇サッカー26年W杯北中米大会アジア最終予選最終第10戦日本6−0インドネシア（2025年6月10日パナソニックスタジアム吹田）待望の国際Aマッチ初ゴールで、森下が生き残りをアピールした。3点リードの後半10分、左からのクロスに飛び込んで右足で撃ち抜いた。「ホッとした気持ちの方が強い。ポーランドでもああいう形はいっぱいありましたし、落ち着いてゴールを決めることができた」。レギア・ワルシャワで今季公式戦51試合