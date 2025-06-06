[6.5 WÇÕºÇ½ªÍ½Áª ÆüËÜ 0-1 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Ñ¡¼¥¹]ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤ÎMFÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ(FCÅìµþ)¤¬WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸åÈ¾19Ê¬¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ç²Ì´º¤Ë»Å³Ý¤±¤¿21ºÐ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤­¤ë¡×¤È¤¤¤Þ¤Î¿´¶­¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅð¤ó¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£À¤