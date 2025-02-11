今週から始まるUEFAチャンピオンズリーグのノックアウトフェーズプレーオフ。リーグフェーズを21位で突破したセルティックは抽選の結果、12位の強豪バイエルン・ミュンヘンと対戦することになった。そうしたなか、セルティックに朗報が。日本代表FW前田大然の出場停止処分が2試合から1試合に軽減されたという。ここのところ絶好調の前田だが、CLでは1月22日のリーグフェーズ第7節、ヤング・ボーイズ戦の終了間際に相手のモハメド・