ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï4Æü¡¢2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëU16¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¥«¥Ã¥×2025¤ËÎ×¤àU-16ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼20Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¡£¾·½¸¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£GK¡§1¡¥Âç²¼¹¬À¿¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ä¤¯¤Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡Ë12¡¥Ä¹°æµþ»ÖÏº¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡ËDF¡§4¡¥¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë15¡¥³Þ¸¶·ÄÂ¿¡ÊFC LAVIDA¡Ë13¡¥°æ¶Ü¶ÁÊå¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç