ファジアーノ岡山とキットサプライヤーのPenalty（（株）ウインスポーツ）は11日、2025シーズンの明治安田J1リーグで使用する新ユニフォームを発表した。岡山は2024シーズンのJ2リーグを5位で終えて昇格プレーオフに進出。決勝でベガルタ仙台を下し、悲願のJ1初昇格を成し遂げた。Fagiano Okayama 2025 Penalty Kit【2025ユニフォーム】今年のユニフォームはこちら‼️ユニフォームのコンセプトは『THE NEW CHAPTER』予