元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は5月13日生まれの太田光（59）！物事を深く見つめることで成功に導かれる人生！運気の流れとしては「継続する努力」がキーワードなので、焦らずじっくりと積み上げることを意識するといいでしょう。第1位に選ばれ