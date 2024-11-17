フードエッセイストの平野紗季子が手掛ける「ノーレーズンサンドイッチ（NO）RAISIN SANDWICH）」が、「セサミストリート（Sesame Street）」とのコラボレーションポップアップ第2弾「（NO） RAISIN SANDWICH CHRISTMAS MARKET with COOKIE MONSTER and ELMO」を「ソニーパークミニ（Sony Park Mini）」で開催する。期間は11月22日から12月1日まで。 【画像をもっと見る】 今年4月に実施した第1弾コラボでは、「クッキーモンス