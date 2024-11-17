ノーレーズンサンドイッチ × セサミストリート第2弾、クッキーモンスターに続きエルモも登場
フードエッセイストの平野紗季子が手掛ける「ノーレーズンサンドイッチ（NO）RAISIN SANDWICH）」が、「セサミストリート（Sesame Street）」とのコラボレーションポップアップ第2弾「（NO） RAISIN SANDWICH CHRISTMAS MARKET with COOKIE MONSTER and ELMO」を「ソニーパークミニ（Sony Park Mini）」で開催する。期間は11月22日から12月1日まで。
今年4月に実施した第1弾コラボでは、「クッキーモンスター」にフォーカス。第2弾となる今回は、クッキーモンスターのサンドに加えて、「エルモ」をイメージした新作サンド「プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ」（3100〜3700円）や新作グッズが登場する。
会場では、11月24日にノーレーズンサンドの公式オンラインストアで発売するオリジナルグッズを先行販売。クッキーモンスターやエルモをモチーフにしたオリジナルの新作ロングスリーブTシャツ（2種、各8200円）やスウェット（2種、各1万3200円）、トートバッグ（2種、4840円）、バッジ付きサコッシュ（1種、5830円）、キーリング（1種、1320円）、ステッカー（1種、880円）をラインナップする。このほか、東京・幡ヶ谷のヴィンテージトイショップ「RUSSET BURBAN」がセレクトしたセサミストリートのアイテムも取り扱う。
◾️ノーレーズンサンドイッチ：公式サイト