特殊詐欺被害を未然に防いだとして、山形市の銀行員にきょう、警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】3日連続して来店した男性を粘り強い行動で... 特殊詐欺被害を未然に防いだ銀行員に感謝状（山形） ２人の粘り強い行動が、男性客を被害から救いました。 山形警察署から感謝状が贈られたのは、山形銀行城南支店の武田陽子（たけだ・ようこ）さん（４３）と、齋藤美穂（さいとう・みほ）さん（４４）です。 事の発