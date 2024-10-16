アジア株上海株は反発も上値重い「トランプリスク」と「不動産支援策」の綱引きトランプ氏は関税が大好き 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 20498.33（+179.54+0.88%） 中国上海総合指数 3220.20（+18.59+0.60%） 台湾加権指数 23107.02（-185.02-0.79%） 韓国総合株価指数 2616.26（-17.19-0.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8291.40（-26.97-0.32%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 8183