コツメカワウソがワンコのボディチェック！？驚きの動画がInstagramアカウント「otter_tsubumi_kawauso」に投稿されると、瞬く間に再生数は173万回を突破。「あああ～可愛い～」「カワイイの2大巨頭」「仲良しな様子に癒される…」などコメントが続々寄せられることとなりました。なにこの可愛いコンビ…。 【動画：コツメカワウソが『シャンプー後の犬』と会った結果…まさかの『犬吸い』が入念過ぎる】 犬の