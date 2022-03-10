イニエスタが“ロンド”で見せた美技を神戸公式SNSが動画公開J1ヴィッセル神戸がクラブ公式ツイッター（@visselkobe）を更新。元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタがトレーニング中のパス回し“ロンド”で見せた美技に対して、ファンからは感嘆の声が上がっている。イニエスタは昨季リーグ戦23試合に出場し、6ゴール4アシストをマーク。チームをリーグ戦3位フィニッシュに導き、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）出場権を獲
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