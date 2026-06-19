「カブアンド」株主数が100万人を突破 ～株主数101万人、国内第6位にランクイン～

株式会社カブ＆ピース

株式会社カブ＆ピース（代表取締役社長：前澤友作、本社：東京都港区）は、2026年6月19日（金）にカブアンド種類株式第3期（以下、「第3期」といいます）の株式の割当てが完了したことをお知らせいたします。

これにより、190,655人の新たな株主が誕生した結果、株主数は1,014,297人になりました。なお、第3期で発行した株式の総数は194,674,816株であり、種類株式の発行総数は822,523,059株となりました。

あわせて、株主数や保有株数の分布など、第3期株式の割当てに関するデータを公開いたします。

■第3期株主データについて

１．株主数ランキング

２．株主の保有株数と割合（*1）

３．保有株数ランキング（*1）

４．株主の平均保有株式数（*1）

■株主データの傾向まとめ

第3期株式の割当てが完了し、当社の株主数は1,014,297人となり、日本企業の中で第6位にランクインしました。第1期が第9位、第2期が第8位から、株主数上位各社の株主数が増加する中においても、毎期着実にランキングを上げています。

保有株数の分布については、新規株主が大幅に増加したことにより、50株以下を保有する株主が全体の43.4％を占めています。新規株主のうち、69.0％が株式投資未経験者であり、カブアンドが株式投資の裾野を広げる入口となっていることがうかがえます。なお、3,001株以上を保有する株主層に着目すると、割合は第2期の6.3％から7.3％へと上昇し、人数も51,349人から74,463人へと約1.5倍に増加しました。継続的なサービス利用および株引換への参加を重ねることで、より多くの株式を保有する株主が着実に増えています。

カブアンドでは、株主数の拡大に加え、株主一人ひとりのエンゲージメントの向上を重視しています。株主一人あたりの平均保有株式数は、第2期の762株から第3期の800株へと増加しました。新規株主数が増加する中で平均保有株式数も伸びていることは、サービス利用および株引換への参加を継続するユーザーが増え、株主一人ひとりとの関係が着実に深まっていることを示しています。

■保有資産の変化を実感できる株主体験

第3期株主誕生のタイミングにあわせ、株主が自身の保有資産の変化を視覚的に確認できるコンテンツを更新しました。第1期・第2期・第3期それぞれの株引換で取得した株式数と評価額（*2）を一覧で表示することで、発行価格の上昇と株式数の増加による保有資産への影響を、株主自身の体験として実感いただける内容となっています。

今後も、単に株式を配布するだけではなく、株主の皆さまが企業の成長を資産形成や経済への参加として実感できる体験を提供してまいります。

＊1 カブアンド種類株主のみを対象にしたデータです。

＊2 評価額とは、「現在お持ちの株数」に、第1期募集の発行価格（1株3円）、第2期募集の発行価格（1株6円）、第3期募集の発行価格（1株8円）、それぞれを乗じて算出した参考数値であり、実際の保有資産とは異なります。

◆カブアンドとは

サービスの利用者が、カブ＆ピース社の未公開株を受け取ることができる（*1）、日本初（*2）のサービスです。電気、ガス、モバイルデータ通信、インターネット通信、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカード、保険代理店、リワード、Wi-Fiルーター、トラベル、海外eSIM、オンライン診療事業を提供しており、サービスの利用者は利用料金に応じた株引換券を受け取ることができます。株引換券は株をもらうために必要な電子チケットのようなもので、1枚1円として株と交換することができます（*3）。お渡しする株はカブ＆ピース社の未公開株です。株に交換しない場合は、本サービスの割引に使える割引券に交換することができます。

カブ＆ピース社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げ、ポイントなどでお客様を囲い込むのではなく、株式をお渡しすることで、私たちの経済圏にお客様兼株主として参加いただき、会社を成長および上場させ、所有する株式の価値を最大化させていくことを共通目標としています。また、当社の取り組みにより、株を所有することが国民全体に広がることで、一部の資本家に資本が偏り、富が偏在している状況を、資本の分散によって滑らかにし、格差の是正に繋げていきたいと考えています。

＊1株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。

＊2サービスの利用を通じて、自社の未公開株を取得できるスキームが日本初であることを意味します。（2024年11月自社調べ）

＊3株引換券を株と交換するためにはウェブサイトからの申込が必要です。

ホームページ：https://kabuand.com/(https://kabuand.com/)

本プレスリリースは、金融商品取引法に基づいた目論見書ではありません。カブアンド種類株式及び当社に関する詳細な情報が記載された目論見書は当社のウェブサイト（https://kabuand.com/documents/prospectus4.pdf ）よりダウンロード可能です。お申込みを検討の際は、目論見書を必ずご覧ください。