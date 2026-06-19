元公立小学校教員・教育コミュニティ運営者の「二川佳祐」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、元公立小学校教員・教育コミュニティ運営者の二川佳祐氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

二川佳祐氏のコメント

この度、theLetterで執筆させていただける機会をいただきました。大変光栄なことで、身の引き締まる思いです。

教育という誰もが通っている道でありながら、もっと多くの人と一緒に考えたいけれどなかなか壁が高い分野だと思っています。

公立小学校に17年間いた、現場に近い立場から皆さんに教育の「今」をお届けできればと思っています。

ぜひ一緒に教育を考える、そして学校がより良くなるきっかけにしていただければ幸いです。よろしくお願いします。

二川佳祐の"今”の教育ばなし：https://edu-futakawa.theletter.jp/(https://edu-futakawa.theletter.jp/)

元公立小学校教員・教育コミュニティ運営者の二川佳祐氏が、公立小学校での実務経験などをもとに教育の「今」を伝えるニュースレター。

＜二川佳祐氏プロフィール ＞

東京学芸大学卒業後、17年間、東京都の公立小学校教員として働き、2026年3月に退職。

2026年5月に教育を応援する会社 株式会社E3 Habit を起業する。

教員時代から、教壇に上がる傍ら、「教育と社会の垣根をなくす」をビジョンとするコミュニティー「BeYondLabo」の代表を務める。習慣化のマニアで、朝の早起きを８年以上継続中。Voicyで2023年９月より毎朝発信しており、放送は1000回を超える。Voicyファンフェスタ25に出演。

これまで７年間、教員だけではなく様々な職種の大人の習慣化の伴走をする『BeYond Labo マイチャレンジサロン』を運営している。半年間の継続を目的としたFacebookグループで300人以上が日本国内外から参加している。

著書『教師の習慣化』（東洋館出版） など多数。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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