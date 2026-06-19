石川のソウルフード「チャンピオンカレー」エコリング御経塚店オープン記念コラボ企画を実施

株式会社チャンピオンカレー

株式会社チャンピオンカレー（本社：石川県野々市市、代表取締役社長：中村洋介）は、リユース事業を展開する株式会社エコリング（本社：兵庫県姫路市）の石川県初出店となる「エコリング御経塚店」のオープンを記念し、コラボキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、2026年6月20日（土）のオープンより、エコリング御経塚店にて一定金額以上の買取が成立したお客様へ、石川県内のチャンピオンカレー店舗でご利用いただけるLカツカレー（レギュラーサイズ）無料券をプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

【エコリング御経塚店オープン記念コラボ企画】

実施期間：2026年6月20日（土）～2026年7月31日（金）

内容：エコリング御経塚店にて、合計3,000円以上の買取成立のお客様へ、チャンピオンカレーの「Lカツカレー（レギュラーサイズ）無料券」をプレゼント。

【無料券概要】

Lカツカレー（レギュラーサイズ）1皿無料 石川県内の「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」で利用可能 有効期限：2026年8月末まで 感謝祭開催日（8月21日）は利用不可

※無料券はなくなり次第終了となる場合があります。

■株式会社エコリングについて

株式会社エコリングは、兵庫県姫路市に本社を置くリユース事業者です。ブランド品や貴金属、衣類、雑貨など幅広い商品の買取を行っており、全国に店舗を展開しています。2026年6月20日、石川県初出店となる「エコリング御経塚店」をオープンします。

【エコリング御経塚店概要】

店舗名

エコリング御経塚店

オープン日

2026年6月20日（土）

所在地

石川県野々市市御経塚

営業時間

11:00～18:30

定休日

毎週水曜日

■株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

代表者：代表取締役社長 中村洋介

本社所在地：〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17

URL：http://chancurry.com