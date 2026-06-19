ライトアップショッピングクラブの若菜さおり氏が第１６代新会長に就任（日本通信販売協会）

公益社団法人 日本通信販売協会

公益社団法人日本通信販売協会（略称＝ＪＡＤＭＡ／ジャドマ）の第１６代会長に、株式会社ライトアップショッピングクラブの代表取締役社長を務める若菜 さおり(わかな・さおり)氏が就任いたしました。若菜氏は2017年に理事および倫理委員会委員長に就任し、長年にわたり入会審査にも携わってきました。本日６月１９日に開催した定時総会後の理事会にて、正式に決定いたしましたのでお知らせいたします。

若菜 さおり(わかな・さおり)氏 略歴

1966 年 (昭和41) 8月6日 生まれ (満59歳)

1989年 (株)ライトアップショッピングクラブ

(旧 (株)CBS・ソニーファミリークラブ)入社

2011年 同社 カンパニーオフィサー

マーケティンググループ副本部長

2012年 同社 カンパニーオフィサー

商品開発グループ本部長

2014年 同社 執行役員常務

2017年 同社 執行役員副社長

2017年 同社 取締役執行役員副社長

2018年 同社 代表取締役執行役員社長（現任）

日本通信販売協会 Webサイト

https://jadma.or.jp/

公益社団法人 日本通信販売協会

特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です(1983年設立）。 「楽しく便利な」通信販売を目指して、消費者の信頼を得るためと業界の健全な発展のために、アフターケアの徹底、広告表現の適正化、消費者相談窓口での相談などを、消費者団体や、官公庁の消費者窓口などと協力して進めています。