AI仕事術関連書籍の発行部数が累計25,000部を突破。生成AI・AIエージェント実務導入の現場知を2冊で体系化

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、代表・佐藤 傑のAI仕事術関連書籍2冊の発行部数合計が、2026年6月時点で25,400部となり、25,000部を突破したことをお知らせします。

2026年2月に発売された『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ）は、4刷重版が決定し、累計17,800部を突破しました。また、2026年7月16日に発刊予定の新刊『Claude仕事術』（SBクリエイティブ）は、初版7,600部での刊行を予定しています。

生成AIを「試す」段階から、業務の中で「任せる」「仕組みにする」段階へ移行する企業が増える中、個人のAI活用だけでなく、法人研修・講演・社内教材として活用しやすい実践書への需要が高まっています。

書籍発行部数の概要 書籍出版社発売日発行部数主なテーマ 『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』SBクリエイティブ2026年2月27日累計17,800部AIエージェントの業務活用、仕事の自動化、プロンプト・ワークフロー設計 『Claude仕事術』SBクリエイティブ2026年7月16日予定初版7,600部Claudeの実務活用、資料作成・分析・リサーチ、Claude Codeを含む業務実装 合計25,400部生成AI・AIエージェントの実務導入 発行部数25,000部突破の背景

生成AIの普及により、多くのビジネスパーソンがChatGPTやClaudeなどのAIツールを日常的に使い始めています。一方で、現場では「触ってはいるが、業務成果にどうつなげるかが分からない」「個人の工夫に依存しており、組織展開できない」といった課題も顕在化しています。

『AIエージェント仕事術』では、単発の文章生成にとどまらず、メール、議事録、リサーチ、分析、資料作成、タスク管理、開発支援など、業務プロセス全体をAIに任せる考え方を体系化しました。続く『Claude仕事術』では、Claudeを日々の仕事に組み込み、文章作成、調査、分析、資料作成、Claude Codeによる業務実装までを実践できる形で整理しています。

2冊に共通するのは、生成AIを「便利なツール」として紹介するのではなく、現場の仕事の進め方そのものを変えるための実務手順に落とし込んでいる点です。株式会社Uravationが法人向けAI研修・AIエージェント導入支援の現場で得た知見を、個人でもチームでも再現しやすい形でまとめています。

法人研修・講演・教材設計への展開

株式会社Uravationでは、書籍で整理した実務知見をもとに、法人向けの生成AI研修、AIエージェント導入支援、Claude・Claude Code活用研修、経営層向けAI活用講演などを提供しています。

特に、研修前の共通知識づくりや、受講後の復習教材として書籍を組み合わせることで、単発の講義で終わらないAI活用定着を支援しています。今後も、書籍・研修・講演・個別支援を連動させ、企業の生成AI活用を実務に根づかせる支援を強化してまいります。

代表コメント

生成AIは、単発の文章生成ツールから、日々の業務を一緒に進める実務基盤へ変わりつつあります。2冊の企画が広がった背景には、AIで何ができるかという一般論ではなく、自分の仕事をどう変えるかを知りたいという強いニーズがあると感じています。

今後も、書籍・研修・講演を通じて、現場で再現できるAI活用を届けてまいります。

株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑からのコメントです。

著者プロフィール

佐藤 傑（さとう すぐる）

株式会社Uravation 代表取締役。生成AI・AIエージェントの法人導入支援、研修、講演、教材設計を手がける。X（旧Twitter）フォロワー10万人超。著書に『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ）、『Claude仕事術』（SBクリエイティブ、2026年7月16日発刊予定）がある。日経リスキリング、SBクリエイティブ「ビジネス＋IT」など、生成AI領域でのメディア発信も行っている。

会社概要 会社名株式会社Uravation 所在地東京都文京区本郷6丁目25番14号 代表者代表取締役 佐藤 傑 設立2024年2月 事業内容生成AIの研修・コンサルティング・開発 URLhttps://uravation.com

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com

※本プレスリリースの内容は発表日現在のものです。