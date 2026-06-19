【東日本大震災から15年】「お互いさま」の心を絵本に。震災当時の体験をもとにした震災絵本『おたがいさまのまちふくしま』出版

特定非営利活動法人チームふくしま

特定非営利活動法人チームふくしま（所在地：福島県福島市／代表理事：半田真仁）は、東日本大震災から15年となる2026年、震災の体験と復興の歩みをもとに制作した絵本『おたがいさまのまちふくしま』を出版いたしました。

本書は、震災当時の体験や、震災をきっかけに福島で生まれた「お互いさま」の心、「受けた恩を次の誰かへつなぐ“恩送り”」の精神を、子どもから大人まで分かりやすく伝える絵本です。

震災を経験していない世代が増える今だからこそ、被災地で実際に起きた出来事や人と人との支え合いを物語として残し、未来へつないでいきたい――そんな想いから誕生しました。

- 東日本大震災で生まれた「お互いさま」の物語

2011年3月11日。

東日本大震災によって福島県は大きな被害を受けました。

避難所生活を余儀なくされた方々、不安の中で暮らした子ども達、先の見えない日々を過ごした多くの人々。

そのような状況の中でも、人と人との支え合いによって希望が生まれました。

本絵本の原点となったのは、「お互いさまの街ふくしま」の創設者であり、弊法人の副理事長を務める故・吉成洋拍(よしなりひろはく)の実体験です。

震災直後、避難所で炊き出し活動を行っていた吉成は、一人の女性との出会いで価値観がかわるきっかけやお互いさまの街ふくしまの根底の想いへと繋がりました。

「支援する側・される側ではなく、困ったときはお互いさま」。

支援とは一方的に与えるものではなく、人と人が支え合い、分かち合うもの。

この出来事が後の「お互いさまの街ふくしま」につながる原点となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bLhhcQg4kXc ]

▲お互いさまの街ふくしまの原点であり、絵本に出てくる震災当時の出来事

- 吉成洋拍の志を次世代へ

2026年5月12日は、吉成の五回忌にあたる節目の日でもあります。

吉成は生前、「困ったときはお互いさま」の想いのもと、震災復興だけでなく、人と人とのつながりを育む活動を続けてきました。

絵本は、その想いを子どもたちにも伝えられる形として制作されました。

絵本の中では、震災当時の出来事だけでなく、誰かを思いやることの大切さや、受けた優しさを別の誰かへつないでいく「恩送り」の心が描かれています。

絵本では、その考え方の根底にある「恩送り」の精神についても、子どもたちが自然に理解できる形で描かれています。

▼以前実施させていただいた吉成の志を形にさせていただいたクラウドファンディング

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000087569.html

▼お互いさまの街ふくしまの書籍「恩送りが世界を変える！」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000087569.html

- 震災の風化を防ぎ、次世代へ伝えるために

東日本大震災から15年。

震災を知らない子ども達が増え、記憶の風化が進んでいます。

一方で、災害はいつどこで起こるか分かりません。

だからこそ私たちは、震災の悲しみだけではなく、その中で生まれた思いやりや助け合いの心を次世代へ伝えていきたいと考えています。

『おたがいさまのまちふくしま』は、防災教育の教材としてだけでなく、人権教育や道徳教育、地域福祉等を学ぶきっかけとなる一冊です。

- 絵本概要

書名：『おたがいさまのまちふくしま』

絵：かぶさきりょうこ

文：中川たかこ

想い：吉成洋拍

監修：NPO法人チームふくしま 半田 真仁

発行：空飛ぶロバ出版

判型：A5／40ページ

価格：2,500円（税込）

発売日：2026年5月12日

- 「お互いさまの街ふくしま」とは

震災以降同情の街とされてきた福島を、感謝やお互いさまで溢れた街の実現を目指し、「お互いさまチケット」の普及活動と無人福祉型子ども食堂「コミュニティフリッジひまわり」を運営させていただいています。

NPO法人チームふくしまが推進する「お互いさまチケット」は、店舗を利用するお客さんが見知らぬ誰かのためにチケットを購入することで、チケットを利用する方が無料で食事やサービスを受けられる仕組みです。「困ったときはお互いさま」の気持ちで溢れる街の実現を目指し、福島市内100店舗への導入を目標としています。

東日本大震災をきっかけに全国・世界中から「困ったときはお互いさま」の精神を教わった福島だからこそ、今度はそのモデルを国内外の応援くださった皆様へ恩返し・その地域の次世代へ恩送りしていくという理念のもとに活動しています。

現在(2026年6月)、福島県72ヶ所、全国(福島含む)131ヶ所、海外3ケ所に導入されています。

- 「コミュニティフリッジひまわり」とは

「お互いさまの街ふくしま」の取り組みのうちの一つ「みんなの食料庫」をもとにした活動です。

食料品・日用品の支援を必要とされる方が、時間や人目を気にせず、提供される食料品・日用品を利用時間内の都合が良い時に無料で取りに行ける仕組みです。

食料品・日用品の支援を必要とされる方が、時間や人目を気にせず、提供される食料品・日用品を利用時間内の都合が良い時に無料で取りに行ける仕組みです。

現在、ひとり親困窮世帯をはじめとする約135世帯、約500人ほどの方がご利用されています。

助け合いの精神で提供をくださる個人、企業・団体などからご寄付いただいた食料品・日用品を、利用者が無料で人目を気にせず自由に受け取れる仕組みで実施しています。

ご寄付いただいた食料品・日用品は、福祉作業所の利用者がお仕事として陳列や清掃、管理を行っていただいており、利用者は利用することで福祉作業所のお仕事に繋がることから利用しやすい福祉が福祉で支え合う「福福連携モデル」です。

利用者は、利用登録をしていただくことでその場所の電子ロックを開け閉めすることができるようになり、利用時間内のご都合の良い時に取りに来ていただくことが可能です。また、無人運営をしておりますので、時間や人目を気にせず、ご利用いただくことができます。

「困ったときはお互いさま」の気持ちで助け合っていくお互いさまで溢れた街ふくしまを目指して取り組ませていただいています。

- NPO法人チームふくしまについて

「For next」（次世代のために）の理念のもと、思いやり溢れる社会や平和の実現に向けて以下の活動を行わせていただいています。

１．防災事業

・ひまわりで全国と福島の絆を深める「福島ひまわり里親プロジェクト」

2011年5月から開始し、全国累計約100万人、教育機関団体約1万校以上が参加した復興支援事業。

・「ひまわり防災検定」

東日本大震災の教訓を次世代へ伝承し防災減災へ繋げ、防災意識の高い人材を育成。リーダーコース(旧：3級)1,300人以上合格。

2．次世代育成事業

・「お互いさまの街ふくしま」

「困ったときはお互いさま」の気持ちで支え合える社会を実現するため、「お互いさまチケット」の普及や、福島県内のひとり親家庭や経済的に困窮している子育て世帯を支援する無人福祉型子ども食堂「コミュニティフリッジひまわり」事業。

・チームふくしままとめサイト https://lit.link/teamfukushima

・福島ひまわり里親プロジェクト https://www.sunflower-fukushima.com

・ひまわり防災検定 https://himawaribousai.com/index.html

・コミュニティフリッジひまわり https://himawari-cf.org

・お互いさまの街ふくしま https://www.otagaisama.website/