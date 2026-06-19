GMO AI＆ロボティクス商事、世界No.1の人型ロボット（ヒューマノイド）メーカーUnitree Roboticsの国内正規代理店に

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループにおいてAIとロボティクスの社会実装を推進するGMO AI＆ロボティクス商事株式会社（代表取締役社長：内田 朋宏、以下 GMO AIR）は、世界シェアNo.1（※1）の人型ロボット（ヒューマノイド）メーカーであるHangzhou Unitree Robotics Co., Ltd.（創業者兼CEO：王興興、以下 Unitree Robotics）と2026年6月19日に、国内正規代理店契約を締結しました。

これによりGMO AIRは、同日よりUnitree Roboticsの国内正規代理店として、人型ロボット（ヒューマノイド）・四足歩行ロボットなどのUnitree Robotics製ロボットの販売を開始し、導入支援・ソフトウェア開発・保守運用までをワンストップで提供します。

GMO AIRは、GMOインターネットグループが有するインターネットインフラ商材と金融サービス、そしてAI・ロボティクス領域の知見を組み合わせることで、最先端人型ロボット（ヒューマノイド）の社会実装を加速させ、お客様が安心して導入・活用できる体制の構築を進めてまいります。さらに、GMOインターネットグループのセキュリティ技術を活用することで、通信の安全性を担保した導入環境を提供します。



（※1）2025年の二足歩行人型ロボット（ヒューマノイド）出荷台数で世界No.1、Unitree Robotics調べ

【代表コメント】

■GMOインターネットグループ

代表取締役グループ代表

会長兼社長執行役員・CEO 熊谷正寿

生成AIの価値は、ディスプレイの中だけにとどまりません。ロボットという身体を得て初めて、現実社会を変える力を発揮します。これが「フィジカルAI」です。私たちの社会インフラの大半は人間を前提に設計されているため、それを置き換えるのではなく活かす観点から、人型ロボット（ヒューマノイド）こそ最も親和性の高い解だと考えます。GMO AIRは、グループが培った通信・クラウド・セキュリティ・金融の知見を結集し、日本企業と世界最先端の人型ロボット（ヒューマノイド）産業をつなぐ架け橋として、社会実装をリードしてまいります。

【背景】

GMO AIRは、以下の考えのもと、人型ロボット（ヒューマノイド）の社会実装を加速するパートナーとして、このたびUnitree Roboticsとの国内正規代理店契約を締結いたしました。



1．フィジカルAI市場の拡大

生成AIの進化により、AIが身体を持って現実世界で活動する「フィジカルAI」への注目が高まっています。物流、製造、施設管理、建設、空港業務など幅広い分野で活用が期待されており、世界各国で人型ロボット（ヒューマノイド）開発と社会実装が加速しています。



2．なぜ人型ロボット（ヒューマノイド）なのか

GMO AIRは、幅広いロボットの中でも人型ロボット（ヒューマノイド）に注力しています。

その理由は、私たちの社会の大半が人間を前提として設計されているためです。建物、ドア、階段、机、椅子、家電、自動車など、社会インフラのほぼ全ては人が利用することを前提に作られています。

そのため、人間と同じ身体構造を持つ人型ロボット（ヒューマノイド）は、既存の環境や設備を大きく変更することなく活用できる、最も社会との親和性が高いロボットであると考えています。



3．なぜGMO AIRなのか

人型ロボット（ヒューマノイド）の社会実装には、機体の販売だけでなく、現場課題の整理、導入設計、動作開発、システム連携、運用保守、安全性の検証など、多岐にわたる支援が必要です。

GMO AIRは、AI・ロボティクス領域の専門知見に加え、GMOインターネットグループが有する通信、クラウド、セキュリティなどのインフラ商材と金融サービスを組み合わせ、導入に必要な環境を総合的に支援できます。加えて、世界トップレベルのホワイトハッカーをはじめとした強固なセキュリティ監視により、安全な運用環境を確保します。



また、人型ロボット（ヒューマノイド）市場の拡大は、日本のものづくり産業にとっても新たな成長機会になると考えています。世界最先端の人型ロボット（ヒューマノイド）を構成する重要部品には、日本企業の高い技術力によって生み出された部品や技術が数多く活用されています。一方で、日本国内では人型ロボット（ヒューマノイド）産業への本格参入はまだ限定的であり、その技術力が十分に活かされているとは言えません。

GMO AIRは、世界最先端の人型ロボット（ヒューマノイド）を国内へ導入するとともに、日本企業と人型ロボット（ヒューマノイド）産業をつなぐ架け橋としての役割を担い、日本発の技術・サービスの発展にも貢献してまいります。

【Unitree Roboticsについて】（URL：https://www.unitree.com/(https://www.unitree.com/)）

Unitree Roboticsは2016年に中国・杭州で設立された、世界トップクラスのロボティクスメーカーです。四足歩行ロボット「Go2」「B2」で世界市場を切り拓き、人型ロボット（ヒューマノイド）においても「H1」「G1」「R1」などを展開。2025年の人型ロボット（ヒューマノイド）出荷台数は世界No.1です。高い運動性能と量産技術による優れたコストパフォーマンスを両立し、研究開発から商業利用まで、世界中で最も広く活用されている人型ロボット（ヒューマノイド）メーカーの一つです。

今回GMO AIRでは、人型ロボット（ヒューマノイド）「G1」「H1」をはじめ、四足歩行ロボット「Go2」「B2」など、Unitree Roboticsの主要製品を取り扱います。研究開発用途から実証実験、業務利用まで、お客様の用途に応じた最適な機体をご提案いたします。

【GMO AIRのこれまでの取り組み】

GMO AIRは、これまでも人型ロボット（ヒューマノイド）の社会実装に向け、自社サービスにUnitree Roboticsの人型ロボット（ヒューマノイド）「G1」を採用し、強化学習による動作開発や現場運用のノウハウを蓄積してまいりました。主な取り組みは以下の通りです。



1. ヒューマノイド派遣サービス

展示会・イベントでの活用に加え、PoC（実証実験）用途でのヒューマノイド派遣を展開。これにより、お客様は機体を購入することなく自社現場での実証に着手でき、GMO AIRは多様な業種の現場運用の知見を蓄積してきました。

・ヒューマノイド派遣サービス https://ai-robotics.gmo/lp/robot-haken/



2. 「GMOヒューマノイド・ラボ」の構築

東京・渋谷に国内最大級のフィジカルAI研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を開設。「フィジカルAIを、すべての人へ」を掲げ、研究開発・事業創出・人財集結の中核拠点として、グループ横断で開発を推進しています。

ここでは複数メーカーの人型ロボット（ヒューマノイド）を比較検証し、業種別の最適な動作プログラムを開発することで、お客様に最適なソリューションを提案できます。

・「GMOヒューマノイド・ラボ」 https://humanoid-lab.gmo/



3. 「GMOインターネットグループ陸上部 - GMOロボッツ」始動

駅伝日本一に輝いたGMOインターネットグループ陸上部の「日本一の走り」を人型ロボット（ヒューマノイド）に学習させ、世界初・完全自律走行での再現に挑戦。世界ヒューマノイドロボット競技大会での優勝を目指し、運動性能の限界に挑んでいます。この技術開発により、物流倉庫や工場での高速移動、緊急時の迅速な対応など、実用場面での機動性が飛躍的に向上します。

・「GMOインターネットグループ陸上部 - GMOロボッツ」始動

https://ai-robotics.gmo/news/article/gmo-robots/



4. JALグループとの実証実験

JALグランドサービス様と共同で、国内初となる空港での人型ロボット（ヒューマノイド）活用の実証実験を羽田空港で開始。手荷物・貨物の搭降載などグランドハンドリング業務の省人化・効率化に向け、社会実装への第一歩を踏み出しています。

深刻な人財不足に悩む航空業界において、24時間稼働可能な人型ロボット（ヒューマノイド）の導入により、より安定した運用体制の構築を目指します。

・国内初、空港におけるヒューマノイドロボット活用の実証実験を開始

https://ai-robotics.gmo/news/article/jal/

【今後の展望】

本契約を皮切りに、GMO AIRは世界中の最先端人型ロボット（ヒューマノイド）を取り揃え、お客様に最適な人型ロボット（ヒューマノイド）の導入を提供してまいります。

空港・物流・施設管理・点検・警備・建設など、あらゆる産業領域への最適な人型ロボット（ヒューマノイド）の導入を加速し、人型ロボット（ヒューマノイド）社会実装における日本最大級の商社となることを目指し、お客様の笑顔と感動を創造してまいります。

【GMO AIRについて】（https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

GMO AIRは、「AIとヒューマノイドをすべての人へ」を掲げ、AI・ロボット事業を担う総合商社として2024年6月18日に設立されました。AI技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。

また、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMOインターネットグループの強みであるインターネットインフラ商材やセキュリティサービス、金融事業を活用したレンタルやリース、AIコンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

以上

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社】（URL： https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

会社名 GMO AI＆ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://www.group.gmo/(https://www.group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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