TAIMATSU株式会社、滋賀銀行のビジネスマッチング契約を締結―免税サービス「SAMURAI TAX」の提供拡大へ―

TAIMATSU株式会社

TAIMATSU株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢、以下「TAIMATSU」）は、株式会社滋賀銀行（本店：滋賀県大津市、取締役頭取： 久保田 真也、以下「滋賀銀行」）と、ビジネスマッチングに関する契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、滋賀銀行が有する法人顧客ネットワークを通じて、TAIMATSUが提供する免税手続き支援サービス「SAMURAI TAX」の紹介・導入支援を進め、地域事業者のインバウンド対応強化および免税業務のDX化を推進してまいります。

「SAMURAI TAX」は、2026年11月に予定されている日本の新たな免税制度「リファンド方式」への移行に対応した免税ソリューションです。店舗における煩雑な免税手続きを簡素化し、訪日外国人旅行者に対してスムーズな購買体験を提供するとともに、事業者側のオペレーション負担軽減を実現します。

■ 提携の背景

近年、訪日外国人旅行者数の回復に伴い、全国各地でインバウンド需要が拡大しています。特に関西・滋賀エリアにおいては、観光地や伝統産業、小売事業者を中心に、外国人旅行者への対応力強化が重要な経営課題となっています。

一方で、免税販売には制度理解や申請手続き、システム導入などのハードルが存在し、特に中小事業者にとっては負担が大きいという課題があります。

滋賀銀行は、地域企業の成長支援を目的として、幅広い事業連携・販路拡大支援を行う「ビジネスマッチングサービス」を展開しています。TAIMATSUは今回のパートナーシップを通じて、地域事業者に対し、より導入しやすく実用的な免税DXソリューションを提供してまいります。

■ 「SAMURAI TAX」について

「SAMURAI TAX」は、TAIMATSU株式会社が提供するWEB完結型の免税手続き支援サービスです。

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」をはじめ、インバウンド市場と長年向き合ってきた現場経験をもとに開発されており、店舗運営者・訪日外国人双方にとって使いやすいサービス設計を実現しています。

<主な特徴>

2026年の新免税制度「リファンド方式」に対応

WEB完結型によるスムーズな免税申請

導入費・利用料0円

さらに、TAIMATSUは株式会社は株式会社デジタルワレットが提供する「TAX REFUND JAPAN」と連携し、免税申請から還付までを一気通貫で提供できる体制を構築しています。

■ 今後の展望

TAIMATSUは、“伝統工芸品の可能性を探求し、新たな価値を創出する”というミッションのもと、和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心に、日本の伝統技術と現代のライフスタイルを融合した製品・体験を提供してまいりました。

今後は滋賀銀行との連携を通じて、滋賀県内をはじめとする地域事業者への「SAMURAI TAX」の普及を進め、インバウンド需要の取り込み、業務効率化、売上拡大に貢献してまいります。

また、地域金融機関との連携をさらに強化し、日本全国の事業者が新しい免税制度へスムーズに対応できる環境整備を推進してまいります。

■ TAIMATSU株式会社 代表取締役 王 威漢 コメント

「SAMURAI TAX」は、私たちが6年間にわたり、和包丁ブランド『MUSASHI JAPAN』をはじめとする複数ブランドで、国内外29店舗の直営店舗を運営し、訪日外国人のお客様と日々向き合ってきた現場経験から生まれたサービスです。

これまで免税手続きにおいては、海外サービスの利用に伴う操作性の課題や、アプリのダウンロード、通信環境への依存、パスポート提出・認証の煩雑さなどにより、店舗側・お客様側の双方に大きな負担が生じていました。特に小売の現場では、こうしたわずかな手間が購買体験を損ない、購入機会の損失につながる場面も少なくありませんでした。

私たちは、日本の事業者が使いやすく、訪日外国人のお客様にとっても自然でスムーズな免税体験を提供できる、国産の免税ソリューションが必要だと考えました。SAMURAI TAXを通じて、免税手続きに関わる手数料や経済活動をしっかりと日本国内に還元し、日本の小売・観光・伝統産業の成長に貢献していきたいと考えています。

今後は、免税手続きを単なる業務効率化にとどめるのではなく、日本の伝統工芸や地域産品を世界へ届けるための経済圏として一元化し、より多くの事業者がインバウンド需要を取り込める環境づくりに挑戦してまいります。

今回、滋賀銀行様をはじめ、各地域の金融機関の皆様にご支援いただけることを大変心強く感じております。本提携を機に、より多くの伝統工芸・地域事業者の皆様を巻き込みながら、日本の魅力ある商品や文化を、今の時代に合った形で再定義し、世界中のお客様に届けやすい仕組みづくりに尽力してまいります。

■ TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN（和包丁事業）

https://www.musashihamono.com/

YOKAI JAPAN（日本酒・香水事業）

https://yokaijapan.jp/

FUJI JAPAN（伝統文化体験事業）

https://fujijapan.jp/

SAMURAI TAX（免税販売手続き支援サービス事業）

https://samurai-tax.com/

一刀（ITTO）（飲食事業）

https://ittojapan.com/