『FUKUOKA　GAME　SPRINT（福岡ゲームスプリント）』参加者募集開始！

福岡市役所

クリエイティブ・ラボ・フクオカでは、市内ゲーム産業の振興を図るため、人材の確保・育成に取り組んでいます。その一環として、２回目となるゲームジャムを開催します。本イベントは、プロのクリエイターと学生が一緒に、２日間でゲームを企画・制作することで、学生のスキルアップを図るとともに、市内企業への志望促進につなげるものです。

今年度はさらに、ゲームクリエイターをゲストに迎え、学生を対象としたプレイベントを実施するほか、小中高生を対象にゲーム制作を体験できるワークショップも開催します。

つきましては、プレイベントとゲームジャムの参加者募集を本日より開始しますのでお知らせします。

開催概要

『FUKUOKA GAME SPRINT（福岡ゲームスプリント）』

■プレイベント

・日時：令和８年7月18日（土） 13時30分～16時（予定）

・会場：アクロス福岡7階 大会議室

■ゲームジャム

・日時：令和８年８月29日（土） ９時30分～18時（予定）

令和８年８月30日（日） ９時30分～19時（予定）

・会場：福岡市役所15階 講堂

■小中高生向けワークショップ

※開催概要及び応募詳細については、令和8年7月1日（予定）に改めてお知らせします。

プレイベント「ゲームづくりについて話そう」

ゲームジャムに先がけて、ゲームづくりについて楽しく学ぶプレイベントを開催！

プロクリエイターによるトークやレビュー会を通して、ゲームジャムの魅力や制作のヒントに触れることができます。

内容

・ゲストトーク「ゲーム制作におけるプロの思考術」

・ゲストと若手クリエイター対談

・ゲームジャム参加説明会

・アイデア＆作品レビュー会

日時：令和８年7月18日（土） 13時30分～16時（予定）

会場：アクロス福岡7階 大会議室

参加対象：ゲームジャムへの参加を検討している方、または、ゲームクリエイターを目指している方

※一般の方も参加可能ですが、抽選にあたっては学生を優先させていただきます。

募集人数：100名程度(抽選)

募集締切：7月13日(月)23：59まで

参加費：無料

申込方法：ホームページ(https://www.city.fukuoka.lg.jp/gamesprint/)からお申込みください。

ゲスト：米光 一成(よねみつ かずなり)氏

広島生まれ。ゲーム作家・ライター・デジタルハリウッド大学教授。コンピュータゲームからアナログゲームまで幅広い作品を作る。代表作『ぷよぷよ』『BAROQUE』『はぁって言うゲーム』『あいうえバトル』『ピラミッドバトル』『ジャーナリング・オブ・ザ・デッド』『がけっぷちアニマル』『負けるな一茶』『むちゃぶりノート』『記憶交換ノ儀式』など。宣伝会議・編集ライター養成講座やnote「創作の秘密」で表現力・発想力を鍛えるための教育活動に取り組む。著作に『人生を変えるゲームのつくりかた』(筑摩書房)、『ゲーム作家の全思考』(大和書房)、『思考ツールとしてのタロット』や『東京マッハ 俳句を選んで、推して、語り合う』(共著)などがある。

ゲームジャム

プロと一緒にゲーム開発!!

参加者でチームを組み、２日間でゲームを制作します。チームの中にはプロのクリエイターが入り、アドバイスや開発のサポートをいたします。

2日目夕方からは、作品講評会・交流会を開催!!

ゲームジャムで制作した作品の発表、企業やクリエイターからの講評、交流会、ゲームの試遊等をおこないます。

日時：8月29日(土) 9：30～18：00 ※任意で21時まで作業可能

8月30日(日) 9：30～19：00 ※16時から作品講評会・交流会を実施

会場：福岡市役所15階 講堂

参加対象：ゲームクリエイターを目指している大学生・専門学校生等

※卒業済みの方やゲーム制作経験のある高校生も参加可能です。

※プログラマーに関してはプログラミング言語を用いたコーディングができる方のみ参加可能です。

募集人数：60～70名程度

募集締切：8月5日(水) 23：59

参加費：無料

申込方法：ホームページ(https://www.city.fukuoka.lg.jp/gamesprint/)からお申込みください。

申し込み

イベント公式ホームページよりお申し込みください。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/gamesprint/

主催・共催

■主催：クリエイティブラボフクオカ

Creative Lab Fukuoka(クリエイティブ・ラボ・フクオカ)は、ゲーム・アニメ・映画・音楽・ファッション・デザインなどのクリエイティブ関連産業の振興を目指し、産学官の連携により設立した任意団体です。

https://www.creative-fukuoka.jp/

■共催：GFF

GFFとは、『GAME FACTORY'SFRIENDSHIP』の略称で、九州・福岡のゲームソフト制作関連会社とゲーム系教育機関の９社、８校(2026年6月現在)による任意団体です。

https://www.gff.jp/