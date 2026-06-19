UNI GROUP FZCO、日本人投資家向け「テキサス不動産視察ツアー」を開催。人口流入が続くダラス市場を現地で学ぶ2日間

UNI GROUP FZCO

富裕層向け資産コンサルティングおよび海外移住支援を手がけるUNI GROUP FZCO(本社：ドバイ、代表：宮脇さき)は、2026年6月22日(月)・23日(火)の2日間、米国テキサス州ダラスにて日本人投資家向け不動産視察ツアーを開催いたします。本ツアーでは、人口流入や企業進出が続くダラス・フォートワース(DFW)都市圏を実際に訪問し、現地物件の視察や市場分析セミナーを実施。日本国内だけでは得られない一次情報を通じて、米国不動産市場への理解を深める機会を提供します。

■なぜ今、日本人投資家に「現地視察」が求められるのか

日本では人口減少や住宅需要の変化が進む一方、世界ではインフレや為替変動への対応として、実物資産を活用した分散投資への関心が高まっています。

特に米国不動産は、ドル建て資産としての側面に加え、地域ごとの人口動態や雇用環境が市場を大きく左右するため、数字だけでは把握できない現地の空気感や街の成長性を自ら確認することが重要です。

本ツアーでは、投資判断の材料となる現地の生活環境、開発状況、住宅需要などを実際に体感しながら、市場理解を深めることを目的としています。

■注目を集めるダラス・フォートワース市場

テキサス州ダラス・フォートワース都市圏は、州所得税ゼロ、比較的低い生活コスト、多様な産業集積を背景に、全米有数の人口増加エリアとして注目されています。

また、トヨタ自動車北米本社をはじめ、多くの企業が進出しており、雇用創出と人口流入が継続。住宅需要の拡大と都市開発が進むエリアとして、多くの投資家から関心を集めています。

本ツアーでは、こうした市場環境を現地で確認しながら、投資家目線でダラス市場を理解する機会を提供します。

※不動産価格や賃料は経済状況、金利、需給環境等により変動する可能性があります。

■ツアー概要

本視察ツアーは、ダラス北部の成長エリアを中心に、物件視察と市場分析セミナーを組み合わせた実践型プログラムです。

【開催日程】

・2026年6月22日(月)

9:50集合～22:30頃解散予定

・2026年6月23日(火)

9:50集合～20:30頃解散予定

■プロフィール

2020年お茶の水女子大学卒業。

UAEドバイ在住。

複数の法人を経営する傍ら、富裕層・経営者・投資家向けの資産コンサルティングや海外移住支援を行う。これまでに270名以上をサポートし、海外移住やFIRE達成者を多数輩出。著書『世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S＆P500」を買わないのか』(KADOKAWA) は発行部数6.5万部を突破している。また、YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」のメインスピーカーとしても活動し、登録者数17万人超。PRESIDENT、日刊SPA！現代ビジネス、週刊現代、美人百花掲載など多数のメディア掲載実績を持つ。

【会社情報】

会社名：UNI GROUP FZCO

代表者：宮脇 さき

所在地：Dubai Silicon Oasis, DDP Building A2, Dubai, United Arab Emirates

事業内容：海外不動産投資コンサルティング、海外移住支援・法人設立支援、資産設計コミュニティ「SAC」の運営、YouTubeチャンネルの企画・配信、海外視察ツアー・セミナーの企画運営

URL： https://uni-group.ae/

Email：info@uni-group.ae