【8月6日(木)】オープンセミナー「酒のつまみになるぶっちゃけ話～プロマーケット上場編～」開催のお知らせ

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、名南M&A株式会社との共催により、プロマーケット上場を目指している、またはご興味をお持ちの企業様を対象とした「酒のつまみになるぶっちゃけ話～プロマーケット上場編～」を2026年8月6日(木)に開催いたします。

・「酒のつまみになるぶっちゃけ話」とは

株式会社IR Roboticsでは、過去20回にわたり「酒のつまみになるぶっちゃけ話」セミナーを開催してきました。IPO準備や資金調達など、経営層が気になるテーマについて、上場企業の経営者や専門家にその経験を余すことなくなくお話しいただくセミナーです。

「酒のつまみ」の名の通り、講師も参加者もお酒を片手にカジュアルな雰囲気でセミナーを開催しており、毎回大変好評をいただいております。

今回は、Next IPO ClubからTOKYO PRO Market へ上場した、株式会社アクトビ（東証TPM439A）代表取締役社長 兼 CEO 藤原 良輔 氏にご登壇いただきます。

・登壇企業：株式会社アクトビ（東証TPM439A）について

株式会社アクトビは、事業戦略の設計からUI/UXデザイン、実際の開発までを一手に引き受け、新規事業やDXを「しっかり利益を生む形」へと押し上げるテクノロジー集団です。

IPOに向けて事業を急拡大させたい時、経営陣と開発現場の分断や、スケールの足を引っ張る「技術的負債」は致命的なブレーキになります。

アクトビ社の最大の強みは、開発会社でありながら経営者と全く同じ視座に立ち、ビジネスの根幹から入り込んでこの課題をクリアにできる点です。

今回のセミナーでは、設立7年半、従業員26人で上場した“ミニマム上場戦略”について藤原社長ご本人から語っていただきます。

IPOを達成させたい、TOKYO PRO Marketへの上場を考えている企業様にとって、まさに聞いておくべきファクトベースの一次情報が詰まっています。

・セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/266_1_93399f11deac776f8741e302a0442761.jpg?v=202606190252 ]

お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-06-01/3gtzzb?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260806

※注意事項※

・本プログラムは、 IPOを目指す事業会社の代表取締役を対象としております。同業、IR・IPOコンサルタント、専門家の方のご参加を一律にお断りしております。趣旨をご理解の上、ご容赦賜りますようお願いいたします。

・営業目的の方はお断り、退場していただく場合がございます。

・共催企業：名南M&A株式会社 について

名称：名南M&A株式会社

HP：https://www.meinan-ma.com/

本部：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34階

事業内容：M&A支援、IPO支援、ベンチャーファンド運営など

名南M&Aは、東海エリアトップクラスのM&A支援実績を持つだけでなく、地域初の「J-Adviser」として企業のIPOを牽引しています。

同社最大の強みは、「自社自身が上場を果たし、短期間で時価総額を急拡大させた当事者であること」です。単なる外部アドバイザーではなく自らIPOの壁を乗り越え、企業価値を高めてきた実践的な知見も持っています。

・過去開催の様子

過去開催セミナー

（１）【IPO編】アシロ （東証 GRT7378）代表取締役 中山 博登 氏

（２）【IPO編】ヘッドウォータース（東証GRT4011）代表取締役 篠田 庸介 氏

（３）【資金調達編】ABCash Technologies 代表取締役社長 児玉 隆洋 氏

（４）【IPO労務編】エスティワークス 代表取締役 佐藤 貴則 氏

（５）【IPO編】ロボットペイメント（東証GRT4374）清久 健也 氏

（６）【資金調達編】ファンズ 代表取締役社長 藤田 雄一郎 氏

（７）【資金調達編】iYell 代表取締役社長CEO 窪田 光洋 氏

（８）【IPO実務編】ジオコード（東証STD7357）専務取締役CFO 吉田 知史 氏

（９）【IPO編】セキュア（東証GRT4264）代表取締役 谷口 辰成 氏

（10）【IPO実務編】エッジテクノロジー 取締役管理本部長 治田 知明 氏

（11）【IPO編】ブロードエンタープライズ（東証GRT4415）代表取締役社長 中西 良祐 氏

（12）【IPO編】エージェント・インシュアランス・グループ（名証MN5836）代表取締役社長 一戸 敏 氏

（13）【M&A編】識学 代表取締役社長（東証GRT7049）安藤 広大 氏

（14）【IPO編】識学 代表取締役社長（東証GRT7049）安藤 広大 氏

（15）【IPO労務編】エスティワークス 代表取締役 佐藤 貴則 氏

（16）【IPO編】サインド 代表取締役社長（東証GRT4256） 奥脇 隆司 氏

（17）【IPO編】かっこ 代表取締役（東証GRT4166） 岩井 裕之 氏

（18）【IPO編】リアルゲイト 代表取締役（東証GRT5532）岩本 裕 氏

（19）【IPO編】ビズメイツ(東証GRT9345) 代表取締役社長 鈴木 伸明 氏

（20）【IPO労務編】エスティワークス 代表取締役／特定社会保険労務士 佐藤 貴則 氏

※会社名、役職名は登壇当時の情報を記載しています。

・Next IPO Clubとは

Next IPO Clubは、2017年7月に発足した、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティです。

当会からは、すでに一般市場へ39社、TOKYO PRO Marketへ5社が上場を果たしております。

【メインコンテンツ】

毎月開催する「Next IPO Club月例会」では、直近2年以内にIPOを実現された上場企業経営者や上場準備に深く携わった役員の「本人談」のみをファクトベースでお聞きいただけます。

登壇者からは、以下のような実体験に基づいた一次情報をお話しいただいています：

・IPO準備を振り返って「後悔していること」

・「これをやっておいて良かった」と思うこと

・「もう一度上場準備をするなら何をどうするか」

IPOは1社1社ケースが異なります。IPO準備段階における「必要な有益情報」を正しく回流させることで、事前に起こりうるトラブルを回避し、健全で良いIPOの実現を目指しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/