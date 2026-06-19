「パンスクカタログギフト」が山口県初出店の下関ロフトで6月19日より取り扱い開始

株式会社パンフォーユー

全国のパン屋と消費者をつなぐプラットフォームを運営する株式会社パンフォーユー（本社：群馬県桐生市／代表取締役：矢野健太、以下「パンフォーユー」）は、ギフトサービス「パンスクギフト（https://gift.pansuku.com/）」のカタログギフトについて、2026年6月19日（金）にオープンする下関ロフト（山口県初出店）での取り扱いを開始することをお知らせします。

「パンスクカタログギフト」は、受け取った方が専用サイトから好みのパンセットを選んで自宅でお楽しみいただけるカタログギフトです。「パンを贈る」という新しいギフト体験として、誕生日・出産祝い・引越し挨拶・ご結婚祝いなどさまざまなシーンでご活用いただけます。今後も全国の店舗での展開を進めてまいります。

■ パンスクギフトについて

「パンスクギフト」は、これまで定期便サービス「パンスク」で提供してきた全国各地の美味しいパン屋さんから、焼きたてのおいしさを閉じ込めた冷凍パンをご提供。パンスクギフトでは、そんなこだわりのパンを大切な人へのプレゼントとしてお楽しみいただけます。贈り物にぴったりな美味しさを、ぜひご利用ください。

■ パンスクカタログギフト 概要

■ 購入方法

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23945/table/263_1_30a654a80a066bc370210eececb43554.jpg?v=202606190351 ]

パンスクギフト：https://gift.pansuku.com/(https://gift.pansuku.com/)

カタログギフト取扱店一覧：https://gift.pansuku.com/catalog-gift/stores(https://gift.pansuku.com/catalog-gift/stores)

■ 販売開始店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23945/table/263_2_0ce8cccda3f6478e92194dce7ad203cc.jpg?v=202606190351 ]

【株式会社パンフォーユー代表取締役・矢野健太 コメント】

このたび、山口県初出店となる下関ロフトにて「パンスクカタログギフト」をお取り扱いいただけることを大変嬉しく思います。

パンは日々の食卓に寄り添う身近な存在でありながら、地域ごとの個性や作り手の想いが詰まった、贈り物としても非常に魅力的なものです。私たちは「パンを贈る」という新しいギフト体験を通じて、大切な方へおいしさとともに、全国各地のパン屋さんとの出会いを届けたいと考えています。

今回の取り扱いをきっかけに、下関の皆さまにも、パンをギフトとして贈る文化が少しずつ根付いていくことを願っています。また、山口県周防大島の「パン工房ワンハート」をはじめ、地域で愛されるパン屋さんの魅力にも触れていただく機会になれば幸いです。

パンフォーユーは今後も、全国のこだわりのパン屋さんと消費者をつなぎ、地域のパンの魅力をより多くの方へ届けてまいります。

■ 会社概要株式会社パンフォーユー

地域のパン屋さんが抱える運営や販路拡大などのあらゆる課題を、独自の冷凍技術とDXによって解決するスタートアップ企業です。「新しいパン経済圏を作り、地域経済に貢献する」をミッションに、”冷凍×IT”でパン屋さんと消費者をつなげる様々なプラットフォームサービスを提供しています。



社名：株式会社パンフォーユー

URL：https://panforyou.jp/

所在地：本社 群馬県桐生市本町五丁目368番9号

設立日：2017年1月17日

代表者：代表取締役 矢野 健太

企業ビジョン：魅力ある仕事を地方にも

事業ミッション：新しいパン経済圏をつくり、地域経済に貢献する

事業内容：

・カジュアルギフトとして「パンスク」を活用できる「パンスクギフト」の企画・運営

https://gift.pansuku.com/