5月に35℃超えの地域も！宝島社の酷暑・猛暑対策付録
5月19日に気象庁が発表した最新の3か月予報（6月～8月）によると、今年の夏も全国的に平年より気温が高く、厳しい猛暑となる見込みです。気象庁が新定義した40℃以上の「酷暑日」への警戒も高まるなか、宝島社では「暑さ対策グッズ」を多数ご用意しています。お近くの書店やコンビニで手軽に手に入ると、毎年多くのお客様から好評をいただいています。注目アイテムを一部ご紹介します。
100％遮光生地日傘※1・２
「SUN DEFENCE」シリーズから、紫外線遮蔽率100％生地※1・２を使用した&UPF50＋※1・2の腕まで隠れる大きな日傘と、レモン約１個分の超軽量日傘が誕生！
※1 一般財団法人日本繊維製品品質技術センターによる検査結果です。品質検査報告書 26FI-080029-1・26FI-080030-1
※2 傘生地の性能であり、傘自体の性能を示すものではありません
透けないから日差しをブロック！
直径約102cm！腕までしっかり隠れる大きな遮光日傘２種
レモン約１個分の超軽量日傘２種
※左から順に１.２.３.４.
１.『SUN DEFENCE 腕までしっかり隠れる！大きな遮光日傘 GREIGE ver.』
https://tkj.jp/book/?cd=TD692246
２.『SUN DEFENCE 腕までしっかり隠れる！大きな遮光日傘 BLACK ver.』
https://tkj.jp/book/?cd=TD692331
３.『SUN DEFENCE 約112gで超軽量！遮光日傘 GRAY ver.』
https://tkj.jp/book/?cd=TD692248
４.『SUN DEFENCE 約112gで超軽量！遮光日傘 GREIGE ver.』
https://tkj.jp/book/?cd=TD692247
各発売日：2026年6月5日
各価格：3960円（税込）
※ローソン、HMV＆BOOKS online、宝島チャンネルで販売
※一部の店舗では取り扱いがない場合があります
調光UVグラス
紫外線に反応してレンズの色が変わる調光グラス使用。屋外ではしっかり光をカットし、室内では
クリアに戻るから、かけ替え不要で一日中快適に！ブラックとアンバーブラウンの2色展開。
左：アンバーブラウンver. 右：ブラックver.
紫外線に反応してレンズの色が変わる！
左：アンバーブラウンver. 右：ブラックver.
『99.9% UV block 調光グラス BLACK』
https://tkj.jp/book/?cd=TD692069
『99.9% UV block 調光グラス AMBER BROWN』
https://tkj.jp/book/?cd=TD692070
各発売日：2026年5月18日
各価格：1639円（税込）
※宝島チャンネル、セブンネットショッピング、セブン‐イレブンで販売
※一部の店舗では取り扱いがない場合、販売が終了している場合があります
※書店での販売はありません
保冷バッグ
保冷機能はもちろん、デザインにこだわったアイテムも登場！日々のお買い物はもちろん、ストックバッグやレジャーバッグとしても使える万能3アイテム！
累計10万部突破の大ヒット！ 「超保冷バッグ」シリーズがブランド「ジャムホームメイド」とコラボ！
『24H 極厚断熱素材が氷をキープ！超保冷バッグBOOK produced by JAM HOME MADE』
https://tkj.jp/book/?cd=TD078902
発売日：2026年6月29日
価格：3839円（税込）
レジかごにスッポリはまる！あちこちにミッフィーがちりばめられたデザイン★
『miffy 保冷機能付き レジかごサイズのBIGショッピングバッグBOOK』
https://tkj.jp/book/?cd=TD078414
発売日：2026年6月17日
価格：4235円（税込）
(C)Mercis bv
『素敵なあの人』8月号付録「PEANUTS×NEWYORKER セルフレジ対応 保冷機能つきスヌーピーのショッピングBAG」
『素敵なあの人』2026年8月号
付録「PEANUTS×NEWYORKER セルフレジ対応 保冷機能つきスヌーピーのショッピングBAG」
https://tkj.jp/sutekinaanohito/202608/
発売日：2026年6月16日
価格：1850円（税込）
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
真空断熱タンブラー
左：通常ver. 右：濃いめver.
氷が溶けにくい！
左：通常ver. 右：濃いめver.
『角ハイボール 真空断熱タンブラーBOOK』
https://tkj.jp/book/?cd=TD076069
『角ハイボール 濃いめ 真空断熱タンブラーBOOK』
https://tkj.jp/book/?cd=TD076083
発売日：2026年5月11日
価格：2750円（税込）
※宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで販売
※一部の店舗では取り扱いがない場合があります
※書店での販売はありません