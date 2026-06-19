【鳥羽国際ホテル】チーズケーキ5号新発売のお知らせ　～芳醇な風味が広がる伝統のチーズケーキに新サイズ登場～

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

鳥羽国際ホテルで販売しているチーズケーキは、これまで6号、7号サイズをご用意しておりましたが、近年ご家族の人数やライフスタイルの変化に伴い、日常的に利用頻度の高い5号サイズへのニーズが高まっています。このたび、ゲストの皆様からのご要望にお応えし、新たに5号サイズのチーズケーキをラインアップに加えました。

ぜひ、少人数でのホームパーティーや誕生日会、手土産、さらにはご自身へのご褒美や、また遠くにお住まいのご家族やお知り合いになどへの贈り物にご利用くださいませ。

鳥羽国際ホテル チーズケーキ プレーン 5号 詳細

商 品／チーズケーキ プレーン(木箱入り) 5号

料 金／3,456円 （税込）

場 所／鳥羽国際ホテル オーシャンウィング 2階「ホテルショップ」

時 間／午前8:30～午後7:00 (土日祝 午前 8:00より)

オンラインサイトはこちら :https://tobahotelshop.com/SHOP/197367/list.html

鳥羽国際ホテル チーズケーキプレーンの特徴

鳥羽国際ホテルのチーズケーキは、1964年の開業以来、フランス料理のデザートとして開発された伝統の味です。しっとりとした舌触りとまろやかなベイクドタイプのチーズケーキは、口の中で広がる芳醇な風味が特徴です。ご提供には、鳥羽国際ホテルのロゴがデザインされた丸形のオリジナル木箱を使用しております。

また、月ごとに異なるフレーバーのマンスリーチーズケーキも取り揃えており、定番のプレーンチーズケーキとは一味違った余韻をお楽しみいただけます。

マンスリーチーズケーキ (7号/直径21cm)

料 金 4,752円

内 容 7月 ピーチ

8月 マンゴー

9月 マロン

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

7月 マンスリーチーズケーキ ピーチ

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。

所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3

事業施設 ：

鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1

NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3