WABI、Soul Sync Body ウェルネスxファッションを掛け合わせたコラボレーションを発表

株式会社AMATERAS

株式会社AMATERAS（本社：東京都渋谷区、Founder & CEO：佐藤マクニッシュ怜子）が展開するウェルネスウェアブランド「WABI」は、元Victoria's Secretモデルであり、ウェルネスプラットフォーム「Soul Sync Body」の創業者であるSanne Vloetとの初のコラボレーションプログラム「WABI × Soul Sync Body Workout & Meal Series」を開始いたします。

本プログラムは、身体づくりのためのトレーニングや食事管理だけを目的としたものではありません。

「本当のウェルネスとは何か。」

そんな問いから始まった、二人の創業者による対話が、このコラボレーションの原点です。

WABIは、日本の美意識である「侘び寂び」の哲学を現代のライフスタイルに取り入れ、自分自身に還るためのウェルネスを提案してきました。一方、Soul Sync Bodyは、世界の第一線でモデルとして活躍してきたSanne Vloet自身の経験をもとに、完璧さではなく持続可能な習慣を大切にするウェルネスコミュニティとして成長を続けています。

異なる文化や背景を持つ二人がたどり着いた共通点は、「ウェルネスは何かを足し続けることではなく、本来の自分とのつながりを取り戻すこと」という考え方でした。

忙しさや情報に溢れた現代において、私たちは常に「もっと良くならなければならない」というプレッシャーにさらされています。

しかし、侘び寂びの哲学が教えてくれるように、時には立ち止まり、呼吸を整え、自分自身の声に耳を傾けることも必要です。

本プログラムでは、Soul Sync Bodyが提供する低負荷で継続しやすいワークアウトと、日々の暮らしに取り入れやすい食事やマインドセットの提案を通じて、身体だけでなく心も整えるウェルネス習慣を届けます。

特別な設備や長時間のトレーニングは必要ありません。

たった10分でも、自分のための時間を持つこと。

それが、心と身体とのつながりを取り戻す第一歩になると私たちは信じています。

プログラム詳細＞https://www.soulsyncbody.com/?srsltid=AfmBOoqSpyncZr3XbYIQvwDuzwN2Fsb4S1dDHk6h-FGkmmvGbZwMzxds

着用ウェア販売サイト＞https://www.amateras-japan.com/

WABIにとって初となる今回のコラボレーションは、ブランドの枠を超え、世界中の人々にウェルネスの新しい価値観を届けるための挑戦でもあります。

日本の「侘び寂び」と、グローバルなウェルネスコミュニティをつなぐこの取り組みを通じて、一人でも多くの方が自分自身に還る時間を見つけられることを願っています。

着用アイテム ・Zen Flow Scrunch Leggings 定価11,000円 ・Zen Flow Bratop 定価9,020円

Founder Message ファウンダーからのメッセージ

Reiko Sato Macnish｜Founder/ CEO of WABI

「侘び寂びは、私たちが常に何かを足し続ける必要はないことを教えてくれます。時には立ち止まり、本来の自分に還ることが大切です。このプログラムを通じて、皆さんが自分自身と向き合う穏やかな時間を見つけられたら嬉しいです。」

Sanne Vloet｜Founder of Soul Sync Body

「継続的な運動習慣は、完璧を目指すことではなく、毎日少しでも自分のために時間をつくることから始まります。たとえ10分でも、その積み重ねが大きな変化につながります。このプログラムが皆さんのウェルネスジャーニーのきっかけになれば嬉しいです。」

About WABI

WABIは、日本の美意識である「侘び寂び」と禅の哲学からインスピレーションを受けたウェルネスブランドです。静けさ、余白、呼吸を大切にしながら、現代を生きる人々が本来の自分に還るためのプロダクトと体験を提案しています。

公式ウェブサイト： https://www.amateras-japan.com/?srsltid=AfmBOooRpTZ_uZxwBGWT1P4JWRdOIfQDf0Stqr0aLjoX9s0If0Irn-HG



About Soul Sync Body

Soul Sync Bodyは、元Victoria's SecretモデルのSanne Vloetが創設したウェルネスプラットフォームです。フィットネス、栄養、マインドフルネスを通じて、身体と心の健やかなつながりを育むコミュニティを世界中で展開しています。

公式ウェブサイト： https://www.soulsyncbody.com/?srsltid=AfmBOoqNWzjs-jjLbTGb39aNqB0epY1v20AYVIJB0hfd6ylBEmR_4p1F

株式会社AMATERASについて

株式会社AMATERASは、ライフスタイルウェアやウェルネスコンテンツを展開しています。

日本の美意識と現代的な感性を融合し、ファッションを通して自分らしく生きるための感覚を提案しています。