暗号資産レンディング『HyperLending』事前登録者が1,000人を突破｜年率最大12%ブーストの先着枠が上限に到達。年率最大11%ブーストキャンペーンが開始

株式会社ICHIZEN HOLDINGS

株式会社ICHIZEN HOLDINGS（東京都渋谷区、代表取締役：水野倫太郎｜木田陽介、以下「当社」）は、暗号資産レンディングサービス「HyperLending」の事前登録者数が、2026年6月19日に1,000人を突破したことをお知らせします。2026年6月10日の受付開始から、9日での到達です。多くの方にご登録いただいたことに、心より御礼申し上げます。

これに伴い、事前登録キャンペーンで最も倍率の高い「年率最大12%ブースト（先着1,000名）」の枠が充足しました。今後ご登録いただく方は、次の段階となる「11%ブースト（1,001～2,000名）」が対象です。この枠にも上限があり、入金の受付は2026年7月末までとなります。

HyperLendingは、BTCとETHに加え、分散型取引所HyperliquidのトークンであるHYPEを日本で初めて*貸出の対象とする暗号資産レンディングサービスです。預けるだけで、同じ通貨建ての数量を増やしていく。正式サービスの開始は2026年7月1日を予定しています。

＊自社調べ（2026年6月・国内暗号資産レンディングサービス対象）

事前登録はこちら（無料） :https://user.hyperlending.jp/pre

■ 受付開始から9日で1,000人を突破

2026年6月10日の事前登録開始以降、BTC・ETHを長く保有してきた方に加え、オンチェーン金融で存在感を増すHYPEの保有者からも申し込みが集まりました。

受付開始から9日で、事前登録者数は1,000人に達しています。

預かった資産を外部に委託せず自社の専門チームが直接運用する仕組みや、特に日本で初めてHYPEを貸出の対象とした点に、多くの反響をいただいています。

■ 年率最大12%ブーストの「先着1,000名」枠が上限に到達｜現在は11%ブースト枠を受付中

詳細はこちら(https://hyperlending.jp/pre-registration-campaign/)

事前登録キャンペーンは、6月中に事前登録を済ませ、7月末までに入金・運用を開始した方を対象に、適用料率を1年間にわたって引き上げる先着順の特典です。登録の早い方ほど、高い倍率が適用されます。

今回の1,000人突破により、最も倍率の高い12%ブースト（先着1,000名）の枠が充足しました。6月19日11時以降からは、次の段階となる1,001～2,000名対象の11%ブースト枠で受付を続けています。こちらも先着順で、入金の受付は7月末までです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111738/table/30_1_23d08b68ab4ab681ccf2e383948d8b87.jpg?v=202606191251 ]

対象・適用条件（以下の両方が必須）

ー１. 2026年6月中に事前登録を完了（メール認証まで）

ー２. 2026年7月末までに入金・運用を開始（7月31日までに運用開始通知を受け取ること）

適用期間：運用開始から1年間

対象通貨：BTC・ETH・HYPE

※「×1.12」等は基本料率に対する倍率であり、年率にその数値（ポイント）を加えるものではありません。たとえば基本料率が年率10%なら、12%ブースト適用後は年率11.2%（10%×1.12）です。先着枠には上限があるため、適用される倍率は登録・入金のタイミングによって変わります。

■ HyperLendingが支持される3つの理由

1. 自社運用だから狙える、高水準の利率

預かった暗号資産の運用を外部に委託せず、自社の専門チームが直接おこないます。あいだに業者を挟まないぶん、その手数料を利率に回せる。これが高い利率を支える仕組みです。料率はBTC・ETHで最大年率10%、HYPEで最大年率4%です（2026年6月時点）。

2. 平日毎日の相場分析と、月次運用レポート

自社で運用しているからこそ、いまの市場をどう見て、どう判断しているかをお伝えします。

預けたら中身が見えない、という不安に、情報で応えていきます。

＊相場分析はVIP2以上のランクの会員様が対象です。

3. 日本初*、オンチェーン金融銘柄HYPEに対応

HYPEは分散型取引所Hyperliquidのトークンです。売買から決済までを仲介者を挟まずブロックチェーン上で完結させ、暗号資産はもちろん、石油やS&P500まで24時間取引できます。月間取引高は急速に拡大しており、国内でHYPEを貸出対象とするサービスはまだ限られています。金融そのものがブロックチェーンへ移りつつある流れの、その入り口となる銘柄です。

＊自社調べ（2026年6月・国内暗号資産レンディングサービス対象）

■ 今後の予定と事前登録について

詳細を見る :https://hyperlending.jp/

正式サービスの開始（入金受付・運用）は2026年7月1日を予定しています。本人確認（eKYC）はサービス開始後に実施いただけます。事前登録は引き続き受付中です。

詳しい料率や2つの預け方（いつでも引き出せるフレキシブル型と、最初から高い料率で運用できる定期型）は、サービスサイトをご確認ください。

事前登録はこちら（無料）

https://user.hyperlending.jp/pre

サービスサイトはこちら

https://hyperlending.jp/

■ ご利用にあたっての注意事項

暗号資産レンディングは元本保証ではありません。お預かりした資産は同じ通貨建ての数量でお返しする設計ですが、暗号資産そのものの価格は変動するため、円換算での価格下落リスクはお客様が負います。

先着枠の人数や上乗せ幅、期間は予定であり、変更となる場合があります。料率は市場環境により改定する場合があります。詳細は契約時の説明資料およびセキュリティとリスク(https://hyperlending.jp/security/)をご確認ください。

■ 株式会社ICHIZEN HOLDINGSについて

株式会社ICHIZEN HOLDINGSは、金融領域に強みを持つWEB3コンサルティング企業です。

国内上場企業から地方自治体、海外トークンプロジェクトまで幅広く支援。自己勘定での暗号資産トレーディングと、上場企業傘下での暗号資産運用・監査法人対応の実務経験を活かし、暗号資産トレジャリー事業のコンサルティング＆実務支援等を提供しています。

・所在地：東京都渋谷区代々木3-1-11

・代表：水野倫太郎｜木田陽介

・公式HP：https://ichizenholdings.co.jp/