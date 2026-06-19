【試し読み解禁】絵本『ハチとアップと星ミツどろぼう』６月19日発売記念！ 絵本の内容を特別公開
株式会社講談社は、SAKAE氏による新作絵本『ハチとアップと星ミツどろぼう』を2026年６月19日に発売しました。
本作は、累計２万部を記録した『おばけのケーキ屋さん』の著者で、SNS総フォロワー数16.5万人のイラストレーターSAKAE氏が手がける「ハチは星ミツ屋さん」シリーズ絵本第２弾です。
発売を記念して、絵本の一部を試し読みとして特別に公開いたします。
訪れるのは、ぽかぽかの星、ふわふわの星、ピカピカの星、しゅわしゅわの星、パチパチの星といった、個性豊かな５つの星々。それぞれの星では、新しい出会いが待っています。
そして、今作で初登場するのが「星ミツどろぼう」。「どろぼう」ではありますが、どうにも憎めない愛らしさあふれる姿が描かれています。
「星ミツどろぼう」が一体どんな子なのか、ハチとアップは全ての星ミツを無事に集められるのか……。続きは絵本を読んでみてください。
緻密に描き込まれた圧巻のイラストと、美しい世界観が魅力の本作は、子どもはもちろん、大人にも読んでほしい一冊。
『ハチとアップと星ミツどろぼう』は、全国の書店、ネット書店で販売中です。
『ハチとアップと星ミツどろぼう』
発売日：2026/06/19
価格：2000円(税別)
詳細はこちら（講談社Ane(ハート)ひめ.net）
https://cocreco.kodansha.co.jp/anehime/anehimebooks/0000422892
「ハチは星ミツ屋さん」シリーズ最新情報は、特設サイトをチェック！
「ハチは星ミツ屋さん」シリーズ特設サイト
https://cocreco.kodansha.co.jp/special/hachi
著者情報
SAKAE（さかえ）
北海道生まれ。大阪芸術大学デザイン学科卒業。2024年から雑誌『おともだち』（講談社）にて、「ハチは星ミツ屋さん」を連載。
作品に『おばけのケーキ屋さん』（マイクロマガジン社）、『あれこれカルデア生態記 SAKAE＆するばFate/Grand Order作品集』（星海社）、『ハチとアップのぎんがアップルパイ』（講談社）などがある。
絵本第１弾『ハチとアップのぎんがアップルパイ』好評発売中！
大きな大きな『リンゴ星』を手に入れたふたりは、『特別なデザート』を作るために、材料を探して宇宙に飛び立ちます。
果たして、どんなデザートができあがるのでしょうか。
『ハチとアップのぎんがアップルパイ』
発売日：2025/04/10
価格：1600円(税別)
詳細はこちら（講談社Ane(ハート)ひめ.net）
https://cocreco.kodansha.co.jp/anehime/anehimebooks/0000407847