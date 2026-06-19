【試し読み解禁】絵本『ハチとアップと星ミツどろぼう』６月19日発売記念！　絵本の内容を特別公開

株式会社講談社

株式会社講談社は、SAKAE氏による新作絵本『ハチとアップと星ミツどろぼう』を2026年６月19日に発売しました。

本作は、累計２万部を記録した『おばけのケーキ屋さん』の著者で、SNS総フォロワー数16.5万人のイラストレーターSAKAE氏が手がける「ハチは星ミツ屋さん」シリーズ絵本第２弾です。

発売を記念して、絵本の一部を試し読みとして特別に公開いたします。

訪れるのは、ぽかぽかの星、ふわふわの星、ピカピカの星、しゅわしゅわの星、パチパチの星といった、個性豊かな５つの星々。それぞれの星では、新しい出会いが待っています。

そして、今作で初登場するのが「星ミツどろぼう」。「どろぼう」ではありますが、どうにも憎めない愛らしさあふれる姿が描かれています。

「星ミツどろぼう」が一体どんな子なのか、ハチとアップは全ての星ミツを無事に集められるのか……。続きは絵本を読んでみてください。

緻密に描き込まれた圧巻のイラストと、美しい世界観が魅力の本作は、子どもはもちろん、大人にも読んでほしい一冊。

『ハチとアップと星ミツどろぼう』は、全国の書店、ネット書店で販売中です。

『ハチとアップと星ミツどろぼう』

発売日：2026/06/19

価格：2000円(税別)

詳細はこちら（講談社Ane(ハート)ひめ.net）

https://cocreco.kodansha.co.jp/anehime/anehimebooks/0000422892

「ハチは星ミツ屋さん」シリーズ最新情報は、特設サイトをチェック！

「ハチは星ミツ屋さん」シリーズ特設サイト

https://cocreco.kodansha.co.jp/special/hachi

著者情報

SAKAE（さかえ）

北海道生まれ。大阪芸術大学デザイン学科卒業。2024年から雑誌『おともだち』（講談社）にて、「ハチは星ミツ屋さん」を連載。

作品に『おばけのケーキ屋さん』（マイクロマガジン社）、『あれこれカルデア生態記 SAKAE＆するばFate/Grand Order作品集』（星海社）、『ハチとアップのぎんがアップルパイ』（講談社）などがある。

絵本第１弾『ハチとアップのぎんがアップルパイ』好評発売中！

大きな大きな『リンゴ星』を手に入れたふたりは、『特別なデザート』を作るために、材料を探して宇宙に飛び立ちます。

果たして、どんなデザートができあがるのでしょうか。

『ハチとアップのぎんがアップルパイ』

発売日：2025/04/10

価格：1600円(税別)

詳細はこちら（講談社Ane(ハート)ひめ.net）

https://cocreco.kodansha.co.jp/anehime/anehimebooks/0000407847