一般社団法人日本AI機構を設立。AI時代に求められるリスキリング推進と人材育成を支援

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株式会社Mountain Gorilla

株式会社Mountain Gorilla（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井口一輝）は、AI時代に対応できる人材育成とリスキリング推進を目的として、「一般社団法人日本AI機構」を設立したことをお知らせいたします。




日本AI機構は、「AIを、すべての人に。学び直しが未来を変える。」をスローガンに掲げ、AI時代における人材育成、教育支援、企業向け研修、キャリア支援などを通じて、誰もがAIを活用できる社会の実現を目指します。


設立の背景

生成AIの急速な普及により、私たちの働き方やビジネス環境は大きく変化しています。


文章作成、画像生成、データ分析、プログラミング支援など、AIの活用領域は急速に拡大しており、企業にはAIを活用できる人材の育成が求められています。


一方で、


・AIに興味はあるが学び方が分からない


・業務への活用方法が分からない


・リスキリングの機会がない


・地方と都市部で学習機会に格差がある


といった課題も存在しています。


AI技術は一部の専門家だけのものではなく、今後はあらゆる業種・職種で必要となる基礎スキルになると考えられています。


しかし現状では、AI教育を受けられる環境や学習機会にはまだ大きな差があります。


こうした状況を受け、日本AI機構は誰もがAIを学び、活用できる環境づくりを推進するために設立されました。


日本AI機構の活動内容

日本AI機構では、AI時代に求められる人材育成を支援するため、以下の取り組みを行います。


AI人材育成プログラム

初心者から実務担当者までを対象としたAI教育プログラムを提供します。


ChatGPTをはじめとする生成AIツールの活用方法や業務改善への応用方法を学ぶことができます。


リスキリング支援

社会人の学び直しを支援し、AI時代に対応できるスキル習得をサポートします。


職種や業界を問わず、実践的な学習機会を提供します。


企業向け研修

企業のDX推進や業務改善を支援するため、AI導入研修や生成AI活用研修を実施します。


従業員のAIリテラシー向上と業務効率化を支援します。


コミュニティ形成

学習者同士や企業との交流を促進し、AI活用に関する知見共有や情報交換の場を提供します。


設立メンバー

日本AI機構には、AI活用支援や企業DX推進に携わる専門家が参画しています。


理事には株式会社Mountain Gorilla代表取締役の井口一輝が就任し、企業のDX支援やAI導入支援で培った知見を活かしながら活動を推進してまいります。


今後の展望

日本AI機構は、AI教育とリスキリング支援を通じて、個人・企業・地域社会の成長を支援してまいります。


将来的には全国規模での教育プログラム展開や企業連携を進め、日本全体のAI活用力向上に貢献することを目指します。


法人概要

法人名：
一般社団法人日本AI機構


設立日：
2025年11月21日


所在地：
大阪府大阪市西区京町堀2丁目1番9号京町堀ビル6階


事業内容：


・AI教育事業


・リスキリング支援


・AI導入支援


・企業向け研修事業


・コンサルティング事業


URL：
https://nippon-ai.jp/


本件に関するお問い合わせ先


一般社団法人日本AI機構


URL：
https://nippon-ai.jp/


MAIL：
info@nippon-ai.jp


TEL：
06-7777-6478