一般社団法人日本AI機構を設立。AI時代に求められるリスキリング推進と人材育成を支援

株式会社Mountain Gorilla

株式会社Mountain Gorilla（本社：大阪府大阪市、代表取締役：井口一輝）は、AI時代に対応できる人材育成とリスキリング推進を目的として、「一般社団法人日本AI機構」を設立したことをお知らせいたします。

日本AI機構は、「AIを、すべての人に。学び直しが未来を変える。」をスローガンに掲げ、AI時代における人材育成、教育支援、企業向け研修、キャリア支援などを通じて、誰もがAIを活用できる社会の実現を目指します。

設立の背景

生成AIの急速な普及により、私たちの働き方やビジネス環境は大きく変化しています。

文章作成、画像生成、データ分析、プログラミング支援など、AIの活用領域は急速に拡大しており、企業にはAIを活用できる人材の育成が求められています。

一方で、

・AIに興味はあるが学び方が分からない

・業務への活用方法が分からない

・リスキリングの機会がない

・地方と都市部で学習機会に格差がある

といった課題も存在しています。

AI技術は一部の専門家だけのものではなく、今後はあらゆる業種・職種で必要となる基礎スキルになると考えられています。

しかし現状では、AI教育を受けられる環境や学習機会にはまだ大きな差があります。

こうした状況を受け、日本AI機構は誰もがAIを学び、活用できる環境づくりを推進するために設立されました。

日本AI機構の活動内容

日本AI機構では、AI時代に求められる人材育成を支援するため、以下の取り組みを行います。

AI人材育成プログラム

初心者から実務担当者までを対象としたAI教育プログラムを提供します。

ChatGPTをはじめとする生成AIツールの活用方法や業務改善への応用方法を学ぶことができます。

リスキリング支援

社会人の学び直しを支援し、AI時代に対応できるスキル習得をサポートします。

職種や業界を問わず、実践的な学習機会を提供します。

企業向け研修

企業のDX推進や業務改善を支援するため、AI導入研修や生成AI活用研修を実施します。

従業員のAIリテラシー向上と業務効率化を支援します。

コミュニティ形成

学習者同士や企業との交流を促進し、AI活用に関する知見共有や情報交換の場を提供します。

設立メンバー

日本AI機構には、AI活用支援や企業DX推進に携わる専門家が参画しています。

理事には株式会社Mountain Gorilla代表取締役の井口一輝が就任し、企業のDX支援やAI導入支援で培った知見を活かしながら活動を推進してまいります。

今後の展望

日本AI機構は、AI教育とリスキリング支援を通じて、個人・企業・地域社会の成長を支援してまいります。

将来的には全国規模での教育プログラム展開や企業連携を進め、日本全体のAI活用力向上に貢献することを目指します。

法人概要

法人名：

一般社団法人日本AI機構

設立日：

2025年11月21日

所在地：

大阪府大阪市西区京町堀2丁目1番9号京町堀ビル6階

事業内容：

・AI教育事業

・リスキリング支援

・AI導入支援

・企業向け研修事業

・コンサルティング事業

URL：

https://nippon-ai.jp/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本AI機構

URL：

https://nippon-ai.jp/

MAIL：

info@nippon-ai.jp

TEL：

06-7777-6478