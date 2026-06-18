『夏の平均気温18.5℃』のまち・釧路を描いたWEB動画『Cool Stay 釧路』、第66回全北海道広告協会賞フィルム部門で部門最高賞ダブル受賞。

釧路商工会議所

「釧路商工会議所（北海道釧路市、会頭：栗林定正）は、2026年5月28日、昨年に制作したWEB動画『Cool Stay 釧路』が第66回全北海道広告協会賞のフィルム部門において、部門最高賞を受賞したことをお知らせいたします。

第66回全北海道広告協会賞 受賞内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162612/table/2_1_8e0ab7191ba1a4c777e3703369c40269.jpg?v=202606190151 ]

全北海道広告協会 http://all-hokkaido-ad.jp/

WEB動画『Cool Stay 釧路』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rnavN54j4-I ]

「Cool Stay 釧路」は、釧路商工会議所が取り組む「涼しい釧路、事業化プロジェクト」の一環として、2024年度に『釧路商工会議所創立100周年記念事業』の一つとして制作し、 2025年5月20日(火)に公開しました。

夏の平均気温18.5℃*¹という釧路の涼しさを、80年代シティポップな曲調のカラオケ映像風の演出でユーモラスに表現。涼しい釧路に滞在するという“新しい夏の習慣”を日本の暑さ対策の選択肢として提案する取り組みです。

本プロジェクトは、単に気温の低さを訴えるのではなく、「釧路で涼しく過ごすこと」そのものを新しい夏の選択肢＝“新習慣”として提案していくことを目的としています。“避暑地”どころじゃない、“断暑地”の釧路へ――。暑さを避けるだけでなく、暑さという存在そのものを断つてしまうような、そんな釧路の夏のあり方を、もっと多くの人に届けていきたいと考えています。

公開以来、動画再生数は24万回を上回り、視聴者から高いエンゲージメントを得たほか、85件の媒体で取り上げられるなど大きな広告効果を生み出しました。

釧路商工会議所では、「釧路の涼しさが、日本を変える」「COOL STAY 釧路! 釧路の涼しさは、身も心もクールダウンしてくれる」をコンセプトに次なる展開にチャレンジします。

*¹ 2024年6月～8月平均 気象庁調べ

WEB動画『Cool Stay 釧路』概要

Cool Stay 釧路わたしは言った 釧路があるよねって学校にはプールもないし 海水浴場もないけれどエアコン普及率10％以下で 風鈴なんて鳴らないけれど夏でも炉端で日本酒をダラダラ温めるの夏の自販機にHOTがあるし真夏も鉄板熱々だけれど涼しさが包む ここはあなたの楽園

タイトル ：Cool Stay 釧路

公開日 ：2025年5月20日(火)

動画URL ：https://youtu.be/rnavN54j4-I

特設WEBサイト ：https://cool946.com/coolstay/

公開時プレスリリース（PR TIMES ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000162612.html

全北海道広告協会賞について

主催：全北海道広告協会（上部団体：公益社団法人 全日本広告連盟）

1961年（昭和36年）の発足以来、北海道の広告表現の向上と活性化に寄与してきた、道内唯一にして最高権威を持つ総合広告アワード。各部門の優れた作品および制作者を表彰するもので、歴代の受賞作品は北海道の広告史・プロモーション史そのものとも言えます。

今年で66回目を迎えた本賞の「フィルム部門」において、地域発のWEB動画が最高賞を受賞することは、異例かつ名誉ある快挙です。

制作担当者の声

今年から“猛暑日”のさらに上、40℃以上の“酷暑日”も制定されるほど、暑さが深刻な社会課題となった日本において、『断暑地』釧路は日本中の人、そして地球温暖化で悩む世界中の人々にとっての希望の地であると、自分自身が釧路の夏を体験し、滞在した中で実感しました。日本の社会課題を解決することで、釧路の置かれている地域課題を解く糸口になって欲しい。そんな願いを込めた「Cool Stay 釧路」、この受賞をきっかけにもっと広がっていってほしいです。

（POPSクリエイティブディレクター 田中淳一）

歴史ある全北海道広告協会賞において、フィルム部門最高賞をダブル受賞でき、大変光栄に思います。 本作品は、「涼しい釧路」を全国へ発信するために企画したWEB動画です。都会の猛暑から逃れ、心も体もクールダウンできる『断暑地』としてのポテンシャルを、素晴らしいクリエイティブの力で表現していただきました。 今回の受賞を機に、さらに多くの方に釧路の魅力を知っていただき、さらに磨き上げてまいります。

（釧路商工会議所 地域開発委員長 杉村荘平）

本件に関する報道関係者様からのお問合せ先

釧路商工会議所 地域振興部

（担当：齋藤、沖舘）

kcci-info@kuhcci.or.jp

電話 0154-41-4143 FAX 0154-41-4000