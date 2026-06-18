株式会社I.S.T

株式会社I.S.T（本社：滋賀県大津市、以下 I.S.T）は、独自技術による高機能ウール素材「IST PLATINUMWOOL(TM)（プラチナウール(R)）」を軸に欧州の主要テキスタイル企業と連携し、協業構想「PLATINUMWORLD」を始動しました。本構想は、欧州における素材開発から市場導入までを一体化する新たなエコシステムの構築を目的とするものです。本取り組みでは、素材開発、ウール生産、紡績、生地開発といった各分野の専門企業が連携の拡大を通じて、ウール素材の新たな用途開発と市場可能性の創出を推進します。

協業構想「PLATINUMWORLD」について

繊維業界は長年にわたり、職人技への情熱、素材への深い敬意、そして絶え間ない革新への取り組みを共有する人々によって支えられ、発展してきました。2024年のMilano Unicaにおける「IST PLATINUMWOOL(TM)」の発表以来2年にわたり、これらの価値観を共有するとともに、「伝統と技術を新たな方法で融合することで繊維産業の未来を切り拓く」という理念のもと、パートナーネットワークの構築を進めてまいりました。

このビジョンの中心に位置するのが、当社の独自技術である「IST PLATINUMWOOL(TM)」です。

本技術はメリノウールに高度な加工を施し、天然素材本来の特性を維持しながら、さらなる機能性と美しさを付加する革新的な素材技術です。加えて、本素材はパートナー連携を促進し、新たな用途や市場機会を創出する触媒としての役割も担っています。

「PLATINUMWORLD」は、IST PLATINUMWOOL(TM)を軸に、素材開発、ヤーン開発、ファブリック化、プレミアムブランドへの提案、市場導入までをつなぐ、I.S.T独自の協業エコシステムです。

本エコシステムを通じて、生産者には新たな技術開発の機会を、デザイナーには新しい創造性を拡大するツールを、ブランドには品質・性能・持続的価値を兼ね備えた素材への新たな選択肢を提供します。これによりテキスタイル産業における長期的な持続可能性の実現と、次世代のものづくりの推進に貢献してまいります。

欧州パートナーとの連携

本構想に参画する企業は、イノベーションとサステナビリティが、テキスタイル産業の発展において相互に補完し合う重要な要素であるという認識を共有しています。各社はそれぞれの専門分野を活かしながら連携し、バリューチェーン全体における新たな可能性の創出と拡張を目指します。

The Woolmark Company：ウール産業における国際的知見と市場開発

Südwolle Group/GTI：プレミアムヤーン領域での開発・展開

Mister Joe：ニットヤーンとしての表現開発

CM Tessuti：ファブリック化と欧州市場導入

展示会「Pitti Filati」、「Milano Unica」でIST PLATINUMWOOL(TM)を紹介

IST PLATINUMWOOL(TM)は、欧州を代表するヤーンおよびテキスタイル展示会である「Pitti Filati」および「Milano Unica」において、各パートナー企業のブース内で展示予定です。本展示を通じて、日本発の素材技術とイタリアを中心とする欧州テキスタイル産業の知見を融合させ、ウール素材の新たな価値と可能性をグローバル市場に向けて発信します。

革新的なウールがもたらす、これまでにない柔らかさと快適性、そして素材の新たな可能性を、ぜひ会場でご体感ください。

＜展示会詳細＞

Pitti Immagine Filati

会期：2026年6月24日～26日

会場：Fortezza da Basso, Firenze, Italy

展示場所：PADIGLIONE CENTRALE / PIANO TERRA / B/3

出展場所：Mister Joe ブース内

Milano Unica

会期：2026年7月7日～9日

会場：Fiera Milano Rho, Milano, Italy

展示場所：Hall 7, Booth F03

出展場所：CM Tessuti ブース内

I.S.T PLATINUMWOOL(R)について

IST PLATINUMWOOL(TM)は、当社独自のテクノロジーによって開発された、天然由来の高機能素材です。ウール繊維1本1本の表面を特殊技術で磨き上げ、繊維表面のスケール構造を平滑化することで、シルクのような自然な光沢となめらかな肌触りを実現しています。さらに、ウール本来の優れた吸湿性や消臭性を保ちながら、接触冷感や耐ピリング性、防シワ性も兼ね備え、実用性にも優れた高付加価値素材です。

関連パートナーについて

CM Tessuti

CM Tessutiは、イタリア・ビエラ地域を拠点とするテキスタイル企業です。革新的な素材・製品の開発を強みとし、国際的なファッションメゾンのデザイナーやスタイリストの構想を、素材開発と製品化の両面から支えています。

Mister Joe

Mister Joeは、1976年創業のイタリアのヤーンメーカーです。

ニット、手編み、織物、ジャージー用途に向けた高品質ヤーンを展開し、特にモヘアをはじめとする天然繊維を活かしたコレクションで知られています。現在はA ZETA Filatiグループの一員として、環境配慮型素材や高付加価値ヤーンの開発にも取り組んでいます。

GTI（Gruppo Tessile Industriale）

GTIは、1928年にミラノで創業した高級ヤーンメーカーで、現在はSüdwolle Groupの一員です。

カシミヤ、アルパカ、シルク、モヘア、ウールなどの高品質天然繊維を用いたヤーン開発に強みを持ち、ラグジュアリー分野に向けた素材提案を行っています。

Südwolle Group Italia

Südwolle Groupは、純毛およびウール混紡の梳毛糸における世界有数のグローバルメーカーで、横編み・丸編み・織物用途をはじめ、多様な高機能用途向けに製品を展開しています。

スタイル、品質、サステナビリティを重視し、顧客、サプライヤー、従業員、地域社会に対して高い水準の価値提供を目指しています。

The Woolmark Company

The Woolmark Companyは、長年にわたり世界のウール産業を牽引する国際機関として、研究、市場開発、品質保証を通じてウールの価値向上と普及に貢献しています。

※I.S.Tの製品情報は下記よりご覧ください。

●IST^P ウェブサイト

https://ist-caretp.com

■株式会社アイ.エス.テイについて

会社名 ：株式会社アイ. エス. テイ

設立年月日 ：1983年6月

代表者 ：代表取締役社長 阪根 利子

所在地 ：滋賀県大津市一里山5-13-13（本社・研究所）

業務内容 ：ポリイミド樹脂を軸とした高機能高分子材料、透明ポリイミドロールフィルム、高強度ポリイミド繊維、繊維強化複合材料、リチウムイオン電池用負極材、OA機器用機能性部材、各種テキスタイル素材、不燃繊維素材および応用製品などを中心とした新材料と製品の研究開発および製造

コーポレートサイト / https://www.istcorp.jp/