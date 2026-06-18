テクトロニクス、高電圧差動プローブおよび電流シャント新製品を発表。微小電流解析から高電圧パワー検証まで測定カバー領域をさらに拡大

テクトロニクス株式会社

2026年6月18日

テクトロニクス株式会社（所在地： 東京都港区、代表取締役： 瀬賀幸一）は、パワーエレクトロニクス設計における増加を続ける課題に対応する、THDP0400型高電圧差動プローブ(https://www.tek.com/ja/products/oscilloscopes/oscilloscope-probes/high-voltage-differential-probes)、およびIsoVu(TM)アイソレーション型電流プローブ用の広帯域シャント(https://www.tek.com/ja/products/oscilloscopes/oscilloscope-probes/isovu-isolated-current-probes)を発表しました。

今回の新製品の投入は、パワーエレクトロニクス設計において深刻化する課題を解決するものです。電気自動車（EV）や産業機器システム、AIデータセンター、さらには先進的な電力変換アプリケーションにおいて、SiCやGaN技術の普及に伴いスイッチング速度の高速化が加速しています。これに伴い、エンジニアは「より高い電圧」「より速いスルーレート」「より微小な電流」で動作するシステムの検証を迫られており、シャント抵抗を用いた正確な電流測定の重要性がかつてないほど高まっています。しかし、従来の測定手法では、測定システム自体が複雑化し、ノイズや不確かさが混入するため、これらの挙動を正確に捉えることは困難でした。

これらの新しいプローブ、プローブ・アクセサリが加わることで、高確度の微小電流測定から高電圧のスイッチング・アプリケーションにいたるまで、テクトロニクスのパワー検証ワークフロー全体における測定カバー領域が大幅に拡張されます。

THDP0400型高電圧差動プローブ

安全かつ高確度の高電圧測定を実現する THDP0400型高電圧差動プローブ

400MHzの広帯域と優れたCMRR（同相信号除去比）：

高速な立ち上がり時間を持つパワーデバイスの評価には、広帯域な特性が不可欠です。THDP0400型は高いCMRR特性を備えているため、高電圧のコモンモード・ノイズが重畳した環境でも、ターゲットとなる純粋な差動信号だけを正確に抽出できます。

クラス最高レベルの安全性（CAT I / CAT III適合）：

THDP0400型は、過酷な高電圧環境下での安全性を最優先に設計されています。安全規格に準拠した設計により、フローティング測定において、エンジニアとオシロスコープの両方を高電圧の危険から確実に保護します。

選択可能な減衰比（50X / 100X / 500X / 1000X）：測定対象に合わせて最適なレンジを柔軟に選択可能です。低電圧のディジタル制御信号やゲート駆動波形の詳細な観察から、高電圧のスイッチング遷移、サージ電圧の評価まで、1本のプローブで正確かつ安全に対応します。

TekVPI(TM)インタフェースによるシームレスな統合：

テクトロニクスのオシロスコープ、5シリーズB MSO、4シリーズB MSOなどに接続するだけで、プローブが自動的に認識されます。オシロスコープ側から減衰比の設定が自動で連動し、画面上の電圧スケールも自動的に最適化されるため、手動による計算ミスや設定ミスを防ぎます。また、外部電源を必要としないため、ベンチ上がすっきりと片付きます。さらに、これらのオシロスコープで動作する各種のソフトウェアに完全に対応し、リモート制御をはじめ、拡張電源解析、三相モータ解析、ダブルパルス解析などの高度な解析も可能です。

広帯域、微小電流測定用電流シャント TICS型

TICPシリーズ IsoVu(TM)アイソレーション型電流プローブ用に開発された新しい広帯域シャントTICS型は、テクトロニクスの高確度電流測定ポートフォリオにおける初のシャント製品であり、先進的な電流測定機能をさらに拡張する、市場から強く望まれていたラインアップの追加となります。

これまで何年もの間、高度な電流測定ワークフローを実践するエンジニアは、微小電流の過渡挙動を捉えるためにサードパーティ製のシャント抵抗に頼らざるを得ないケースが多々ありました。今回の新型シャントの登場により、その測定機能が初めて信頼性の高いテクトロニクスの測定環境へと組み込まれ、より完全で統合された電流測定ソリューションが実現します。

微小電流かつ、広帯域なアプリケーション向けに設計されたこのシャント抵抗は、従来の電流クランプ・プローブや標準的なシャント抵抗では見落としがちだった過渡電流の挙動を確実に捉えます。これは特に、半導体、組み込みシステム、およびAIインフラ環境におけるパワー・インテグリティやPDNアプリケーションにおいて威力を発揮します。

本シャント製品は最大250MHzの帯域幅を誇り、IsoVuアイソレーション型電流プローブと直接連携して動作するように設計されています。また、スマートな通信機能、温度補正機能、そして内蔵されたヒューズ保護機能により、セットアップを大幅に簡素化すると同時に、検証ワークフロー中における測定器本体およびDUTの双方を安全に保護します。

IsoVu(TM)アイソレーション型電流プローブ用広帯域シャント

■ 製品ラインアップ、サービス・オプション

・THDP0400型400MHz、±2000V高電圧差動プローブ：価格はお問い合わせください

・保証期間延長（3年/5年）

・トータル保証サービス、校正サービス（データ付き・1/3/5年）など、充実したサービス・オプションも用意しています。

THDP0400型高電圧差動プローブの詳細はこちら：

https://www.tek.com/ja/products/oscilloscopes/oscilloscope-probes/high-voltage-differential-probes

TICP用広帯域シャントの詳細はこちら：

https://www.tek.com/ja/products/oscilloscopes/oscilloscope-probes/isovu-isolated-current-probes

【本件に関するお問い合わせ先】

テクトロニクス マーケティング部

E-mail：pr.jp@tektronix.com

テクトロニクスについて

私たちは、計測器のトップ企業として、さらなる機能と性能を求めて、飽くなき挑戦を続けています。

テクトロニクスは、複雑さという障壁を打ち破り、グローバルな技術革新を加速化する画期的なテスト／測定ソリューションを設計し、開発しています。 使いやすさと、優れた性能と確度を兼ね備えた製品を提供することで、技術革新の創造と実現に取り組むエンジニアをサポートしています。

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