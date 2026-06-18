株式会社日本企業型確定拠出年金センター、宇佐見会計事務所と紹介パートナー契約を締結

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかいのグループ企業である株式会社日本企業型確定拠出年金センター（所

在地：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：久野勝也、以下「NDC センター」）は、このたび、愛

知県名古屋市中村区を拠点とする美容室・サロン専門の税理士事務所「宇佐見会計事務所」（代

表：宇佐見紘且）と紹介パートナー契約を締結しましたのでお知らせします。

連携の背景と目的

NDC センターは、中小企業の重要な経営課題である退職金・福利厚生制度について、企業型 DC（確定拠出年金）の導入・運用支援を提供しています。制度設計から申請手続き、導入後のサポートまでをトータルで行い、中小企業の資産形成支援と金融リテラシーの向上に貢献しています。

今回パートナー契約を締結した「宇佐見会計事務所」は、美容室・サロンに特化した支援を行う税理士事務所です。創業融資・確定申告から開業後の税務顧問、経営数値のモニタリングまでを一貫して支援する「3 段階の支援体制」を強みとし、名古屋エリアの美容室・サロンオーナーから厚い信頼を集めています。美容業界に特化しているからこそ、サロン経営の実態に即した支援を提供できる点が大きな特徴です。

法人化した美容室・サロンのオーナーにとって、退職金準備や節税、福利厚生の充実は重要な経営テーマです。役員一人からでも導入できる企業型 DC「SBI ぷらす年金」は、こうした小規模法人の

ニーズに適した制度として注目されています。

このたびの連携により、宇佐見会計事務所が顧問先の美容室・サロン法人への企業型 DC 導入ニーズをヒアリングし NDC センターへ紹介する体制を整え、美容業界の小規模事業者への企業型 DC普及を加速させます。

宇佐見会計事務所について

「美容室・サロン以外の依頼は受け付けない」と業界特化を徹底する税理士事務所です。創業融

資・確定申告などの開業支援（離陸）、税務顧問による経営の安定化（上昇）、経営数値のモニタ

リング（安定飛行）という 3 段階の支援体制で、美容室オーナーの「数字の悩み」に寄り添いま

す。スキマ会計・確定申告アプリ「タックスナップ」の公認提携税理士でもあります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/37_1_2c32766d3e7bde44dce681af8a79e0e3.jpg?v=202606181051 ]

株式会社日本企業型確定拠出年金センターについて

役員一人から導入することのできる企業型確定拠出年金「SBIぷらす年金」代表事業主・共同運営管理機関。企業型確定拠出年金を4,500社以上導入支援しており、日本一の実績※を誇ります。

※ 2023年度・2024年度 SBIベネフィット・システムズが関与する総合型プラン中、地方厚生局申請件数において

株式会社日本企業型確定拠出年金センター

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4－10 アルティメイト名駅1st 3階

設立 2018年1月

代表取締役 久野勝也

ホームページ https://ndc-center.jp/

電話 050-3645-9040

問い合わせ先 info@ndc-center.com