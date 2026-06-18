【完売御礼！】不動産クラウドファンディング「おうちの再生ファンドVIFA」19号、20号ファンド　おかげさまで完売いたしました！

株式会社リアルエステート

株式会社リアルエステート（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田 茂雄）のグループ会社、レクストアセットマネジメント株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表：多田 茂雄）がご提供する不動産クラウドファンディング「おうちの再生ファンドVIFA19号、20号」の先着申込受付が終了しましたことをお知らせいたします。

この度のファンド募集では、おかげさまで無事完売となりました。ご応募いただいた皆様には、心より感謝申し上げます。

19号を2026年6月16日より、20号を2026年6月26日より運用を開始する予定です。

■VIFA19号 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145909/table/55_1_a162591742f9ebafdd509fe1f3853898.jpg?v=202606181051 ]



〈物件の詳細〉

所在地：兵庫県芦屋市南浜町2-56

アクセス：芦屋市総合公園前（バス）から6分

物件構造：軽量鉄骨造スレートぶき2階建

床面積： 152.24平方メートル （公簿）



■VIFA20号 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145909/table/55_2_a63a5f078a45cc8e6a2cf1317ffa46b2.jpg?v=202606181051 ]

〈物件の詳細〉

所在地：大阪府東大阪市大蓮北2丁目

アクセス：弥刀駅まで徒歩10分

物件構造：木造瓦葺2階建

床面積： 156.3平方メートル (公簿)

■『おうちの再生ファンドVIFA』とは？

昨今、「老後2000万円問題」やNISAへの注目により、若年層を含む資産運用への関心が高まっています。このような社会課題に対し、当社は初心者でも始めやすい「おうちの再生ファンドVIFA」を立ち上げました。

今後は、グループで再生させた空き家や古民家も扱い、流通拡大と地域活性化に貢献します。



本サービスは、1口1万円からの少額出資が可能で、不動産投資のハードルを下げます。 また、元本割れリスク軽減のため「優先劣後システム」を採用し、弊社が劣後出資することで、投資家の皆様の元本を優先的に保護する仕組みです。



オンライン上から簡単にお申込みいただけるため、不動産投資が初めての方でも、手軽に安心してご利用いただけます！

ファンド一覧ページへ :https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/fund

(※1) 当社のクラウドファンディングでは、不動産特定共同事業法に基づく電子取引業務を行います。当サイトで表示している「利回り」はあくまで「想定利回り」であり、「利回り」の保証は出資法に基づき一切行っておりません。

(※2) 優先出資者となるお客様の利益分配金及び元本を優先的に確保する仕組みです。

【レクストアセットマネジメント株式会社 概要】



社名： レクストアセットマネジメント株式会社

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7F

電話番号：06-7777-4463

URL： https://www.rextam.co.jp/

設立年： 2020年11月

資本金：1億円

取得許認可等： 宅地建物取引業者免許証 大阪府知事(1)第62336号

不動産特定共同事業許可 大阪府知事第26号

【おうちの再生ファンド VIFA】

公式サイト：https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/

公式X：https://twitter.com/vifa_de_saisei

お問い合わせページへ :https://ouchinosaiseifund-vifa.jp/inquiry

【株式会社リアルエステート 概要】

社名： 株式会社リアルエステート

代表： 代表取締役 多田 茂雄

本社所在地： 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7F

電話番号：06-4400-1581

URL： https://re-estate.co.jp/

設立年： 2011年11月

資本金： 5,000万円

事業内容： 宅地建物取引業、不動産の賃貸及び管理、不動産に関するコンサルティング等

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社リアルエステート 広報担当

MAIL：press@reve.work