第20回システム管理者感謝の日イベント 7月15日（水）開催！「ビジネスを創るITSMへ―価値創出とWell-beingの実現」

株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）が運営を受託する「システム管理者の会」は、7月15日（水）に品川インターシティホールで「システム管理者感謝の日イベント20265」を開催します。テーマは「ビジネスを創るITSMへ―価値創出とWell-beingの実現」。ITシステムを支えるシステム管理者の方々に感謝するとともに、最新情報や実践事例を学べる、年最大規模のイベントです。

「システム管理者感謝の日」は、米国で2000年に制定された7月最終金曜日の記念日に由来し、日本では2006年よりユニリタグループが普及活動を推進、日本記念日協会にも登録されています。今年は7月31日（金）がその記念日にあたり、本イベントはその先駆けとして開催されます。

今回のテーマ・見どころ

今年の「システム管理者感謝の日イベント」は7月15日に開催いたします。

システム管理者の会は、各企業で奮闘するシステム管理者の学びと成長、出会いを支えてきました。これからもシステム管理者を応援し続ける活動を進めていきます。

システム管理者のミッションは、「止めない」から「つなぐ」に変化し、AI時代の今は「共創の担い手」へと進化しています。

記念すべき20回目の本イベントは、システム管理における過去を知り現在を見つめ未来を紡ぐ、止めない運用の先に、ビジネスを共創するITSMへと踏み出すために、また個を活かし共に成す「Well-being」な状態にすなるためのヒントやきっかけをご提供いたしたいと考えています。

また、本イベント内にて、恒例の「システム管理者の会アワード」を開催いたします。他社様における取り組み事例のご紹介や、日々の業務に役立つ有意義な情報をお届けできるよう努めてまいりますので、ぜひご期待ください。

第2部では、登壇者や参加者同士で語り合える「情報交換会」も実施いたします。ぜひご活用ください。

座談会イベント概要

＜タイトル＞ 「第20回システム管理者感謝の日イベント」

＜開催日時＞ 2026年7月15日(水)

第1部14:00-17:30、第2部17:50-19:20

＜参加費＞ 無料※事前登録制

＜申込期限＞ 7月14日 （火）12:00まで

＜開催方法＞ オフライン開催

＜会場＞ 品川インターシティホール（東京都港区港南2-15-4 ホール1F）

＜プログラム＞

第1部 講演

＜登壇者情報＞

【講演1】 coming soon

株式会社リーダーシップコンサルティング

代表取締役社長

岩田 松雄 氏

【講演2】システム管理者の軌跡と未来へのマイルストーン ～ITSMで紡ぐ、これからの10年とWell-being～

株式会社ユニリタ

代表取締役 社長執行役員

北野 裕行

【講演3】 パネルディスカッション、AI時代を駆け抜ける次世代システム運用・ITSMについて（仮）

【パネリスト】

・UNIRITAユーザ会 会長 田中 久子（ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社）

・特定非営利活動法人 CeFIL理事、SMIC共同センター長 平川 歩（東京海上日動システムズ株式会社）

・システム管理者の会 推進委員 岩井 健男（株式会社ギフトパッド）

【モデレータ】

システム管理者の会 推進委員 藤原 達哉（株式会社ユニリタ 取締役 専務執行役員）

※講演プログラムは都合により変更する可能性があります。

第2部 情報交換会

※お飲み物と軽食をご用意しております。

イベント詳細およびお申し込みについては、第20回システム管理者感謝の日イベント「イベント特設サイト」をご覧ください。

・特設サイト： URL：https://www.sysadmingroup.jp/event_seminar/thanks_day/year-2026/

※申し込みは、株式会社マイナビの特設サイトになります。

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【システム管理者の会についてのお問い合わせ】

株式会社ユニリタ システム管理者の会 事務局 清野、出崎

E-mail：sysadmingrp@unirita.co.jp

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