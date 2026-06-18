生成AI時代に企業が求める人材とは 現役コンサルタントが大学生に語った『AIに代替されない力』

税理士法人Bricks&UK現役社員との座談会を開催

学校法人栗本学園

名古屋商科大学（学長：栗本博行）は、愛知県名古屋市に本社を置く税理士法人Bricks&UKの現役社員を招き、名古屋キャンパスにて学生向け座談会を開催しました。本企画は、AI技術の進展に伴い企業が求める人材像を理解するとともに、大学での学びと実社会との接点を考えることを目的として実施したものです。

AIでは代替できない力とは

当日は、入社1年目に経験した苦労や成長のきっかけ、現在担当している業務内容などについて現役社員より講話が行われました。学生からは、評価制度や社風、職場での人間関係、仕事のやりがいなどについて率直な質問が寄せられ、企業のリアルな姿に触れる機会となりました。講話の中では、コンサルティング業務において重要となる「課題を発見する力」「情報を整理・分析する力」「根拠を持って提案する力」について紹介されました。さらに、生成AIが急速に普及する現在においても、課題の本質を見極め、自ら考え、多様な立場を踏まえて意思決定し、相手に伝える力は人にしか担えない重要な能力であるとのメッセージが学生へ送られました。

ケースメソッド教育が社会で活きる

名古屋商科大学では、企業や組織が実際に直面した課題を教材として議論するケースメソッド教育を全学で展開しています。学生は授業において、自ら課題を分析し、意思決定を行い、その根拠を他者へ説明することを日常的に繰り返しています。今回の座談会では、企業が求める能力と大学で培う力との共通点が示され、学生にとって学びの意義を再確認する機会となりました。

企業と連携したキャリア形成支援

名古屋商科大学では、企業との接点を積極的に創出し、学生が早期から社会との接点を持てる環境づくりを進めています。2026年3月卒業生では上場企業内定率45％を達成するなど、高い就職実績を維持しています。その背景には、ケースメソッド教育による実践的な学びに加え、1年次からのキャリア教育や個別支援があります。今後も企業との連携を通じて、変化の激しい社会で活躍できる人材育成に取り組んでまいります。

名古屋商科大学について

1953年の開学以来、世界標準の経営教育を追求しています。国内初となる3つの国際認証（トリプルクラウン）を取得している他、PIM（国際経営協会）の会員校。現在は4学部8学科1課程2研究科を設置し、世界63カ国196校の提携校とともに交換留学や国際ボランティアなどを積極的に実施しており、ビジネススクール（経営大学院）は、QSグローバルMBAランキング2025において国内第1位を獲得しました。「THE（Times Higher Education ranking）」の2025年度日本版において、国際性の分野で東海北陸地区で4年連続第1位、国内では第15位にランクインしています。