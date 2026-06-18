HIOKI、高周波・大電流測定に対応した次世代電流プローブ「CT6704」「CT6705」を発売

日置電機株式会社電流プローブ CT6704

HIOKI（日置電機株式会社：長野県上田市、代表取締役社長：岡澤尊宏）は、高周波・大電流領域の電流波形観測に対応した電流プローブ「CT6704」「CT6705」を、2026年6月18日に発売しました。本製品は、パワーエレクトロニクス、モビリティ、産業機器、データセンター関連機器の研究開発・評価市場に向けた製品で、SiC/GaNインバーター、DC/DCコンバーター、モーター駆動回路、高周波電源、バッテリーバックアップユニットなどの電流波形観測に活用できます。

当社は本製品を通じて、電動化、再生可能エネルギー、データセンターなど、電力変換技術の重要性が高まる成長市場に向けた計測ソリューションの提案を強化してまいります。

■ 開発の背景

電気自動車や再生可能エネルギー、産業機器、データセンター向け電源などの分野では、電力変換機器の高効率化・小型化が進んでいます。これに伴い、SiC（シリコンカーバイド：炭化ケイ素）やGaN（ガリウムナイトライド：窒化ガリウム）などのワイドバンドギャップ半導体を用いたインバーターやDC/DCコンバーターの高周波化・大電流化が進展しています。

こうした開発現場では、スイッチング時の急峻な電流変化やリンギング※、過渡応答などを正確に観測することが求められています。電流波形の観測は、損失解析、熱設計、ノイズ対策、信頼性評価など、パワーエレクトロニクス機器の性能向上に欠かせない評価項目です。

一方で、高周波・大電流領域の測定では、電流プローブ自身の発熱による温度ドリフトや、誘導加熱による使用可能範囲の制限が課題となります。特に長時間の波形観測や、厳しい評価条件下では、測定値の安定性や再現性が求められます。

当社は、長年にわたり電流計測技術を磨き、オシロスコープ用電流プローブの分野でも技術を培ってきました。今回発売するCT6704 / CT6705は、次世代の高周波・大電流測定に対応するために開発した電流プローブです。

※リンギング：スイッチング時に発生する高周波の振動やオーバーシュートのこと。半導体素子のオン・オフ動作の際に、回路の寄生インダクタンスと寄生キャパシタンスが共振することで生じる。

■ 主な特長

- 長時間の波形観測や温度変化を伴う評価環境に対応検出方式にフラックスゲート方式を採用しました。センサー自身の発熱によるオフセットドリフトを抑制し、長時間の波形観測や温度変化を伴う評価環境でも、安定した電流波形観測を実現します。- 高周波・大電流測定時の安定性を向上新設計のセンサーコアにより、高周波・大電流測定時に発生する誘導加熱を抑制します。周波数ディレーティング下での使用可能範囲を拡大し、厳しい測定条件下でも安定した測定を可能にします。- 高速電流波形観測に対応する広帯域性能CT6704はDC～30 MHz、CT6705はDC～15 MHzの広帯域をカバーします。SiC/GaNインバーター、DC/DCコンバーター、モーター駆動回路などにおける急峻な電流変化や過渡応答の観測をサポートします。- 既存の測定環境に導入しやすいBNCインターフェースBNCインターフェースを採用しており、各種オシロスコープやHIOKI製メモリハイコーダMR6000と組み合わせて使用できます。特定ブランドに依存せず、既存の測定環境にも柔軟に導入できます。

■ 主な用途

CT6704 / CT6705は、以下のような用途での使用を想定しています。

- SiC/GaNインバーターの電流波形観測- ダブルパルス試験におけるスイッチング電流の確認- DC/DCコンバーター、AC/DC電源の過渡応答評価- モーター・インバーター開発における相電流・スイッチング電流測定- 高周波電源、誘導加熱装置の評価- バッテリーバックアップユニットなどの高速電流過渡現象の観測

■ 製品ラインアップと価格

- 電流プローブ CT6704(https://www.hioki.com/jp-ja/products/current-probes/wide-band/id_1390466) DC～30 MHz、定格電流200 A価格：350,000円（税込385,000円）- 電流プローブ CT6705(https://www.hioki.com/jp-ja/products/current-probes/wide-band/id_1390607) DC～15 MHz、定格電流500 A価格：450,000円（税込495,000円）

■ 日置電機株式会社について

日置電機は、開発、生産、販売・サービスまでを一貫して自社で行う電気計測器のメーカーです。電気計測器は、あらゆる産業の基盤となることから「産業のマザーツール」とも呼ばれ、日常の生活に欠かせない電気インフラの保全、生産ラインでの検査、さらには製品の研究開発まで、幅広い分野で重要な役割を担っています。1935年の創業以来、独自の電気計測技術を追求し、「測る」で社会課題の解決を支えています。（公式サイト：https://www.hioki.com/ja）