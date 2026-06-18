6/21(日)は父の日！お酒で乾杯セール のお知らせ
全国に204店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、6月18日(木)～22日(月)の5日間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『6/21(日)は父の日！お酒で乾杯セール』を開催！
お父さん、いつもありがとう！
今年の父の日は日頃の感謝を込めて「ちょっと良いお酒」を贈りませんか？
バイヤーが厳選したお酒とおつまみが勢揃い！
皆さまのご来店をお待ちしております。
※下記店舗はチラシの内容が異なります。
南草津店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spL.pdf)・修学院店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spL.pdf)・今出川堀川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spL.pdf)・長岡京店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spL.pdf)・RAKZAN三条御前(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spL.pdf)
花博通店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・今池店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・長久手店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・加納西店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・浜松相生店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・刈谷恩田店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・豊橋山田店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・岡崎店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)・豊田栄店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spB.pdf)
三鷹新川店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spmitakaoshiyaga.pdf)・越谷店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618spmitakaoshiyaga.pdf)
立川日野店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618minamiohsawatachikawa.pdf)・南大沢店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618minamiohsawatachikawa.pdf)
西東京田無店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618nishitokyotanashi.pdf)
熊谷佐谷田店(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/20260618saitama.pdf)
チラシはこちらから(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/0617_4.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/11670.html)
※虎姫本店・長浜店・高月店はセール対象外となります
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp