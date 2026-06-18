Mother’s Industry株式会社、「サステナグロースカンパニーアワード2026」にてエンプロイーサクセス賞を受賞

Mother's Industry株式会社

Mother’s Industry株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長：笹野信明、以下「当社」）は、この度、株式会社船井総研ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長 グループCEO：中谷貴之）が主催する「サステナグロースカンパニーアワード2026」（運営：株式会社船井総合研究所）において、「エンプロイーサクセス賞」を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

エンプロイーサクセス賞は、従業員が所属組織および仕事に対して高いエンゲージメントを持ち、人的資本経営を推進することにより、持続的成長の実績が認められ、今後の成長も見込める法人・団体に贈られる賞です。

今回の受賞では、当社が大切にしてきたブランド思想を軸に、長く愛されるブランドづくりと、社員が誇りを持って働く組織づくりが一体となっている点を高く評価いただきました。

当社は、流行に過度に左右されるのではなく、年齢や体型に縛られないタイムレスな価値を持つ服づくりを大切にしてまいりました。今後も、ブランドに共感する社員一人ひとりの力を大切にしながら、お客様に長く愛される商品・店舗・ブランドづくりに取り組んでまいります。

本アワードは、株式会社船井総研ホールディングスが主催、株式会社船井総合研究所が運営する企業表彰です。持続的な成長を実現した上で、地域や業界を変え、社会や国家にもより良い影響を与えられる存在を目指す企業をサステナグロースカンパニーと定義し、選定、表彰を行っています。アワードの取り組みを通じて、社会に著しい貢献が期待できる法人や組織及び個人の健全な発展を支援し、社会の進展に寄与することを目指しています。

2026 年度のアワードは、株式会社船井総研ホールディングスの取引先および外部からの一般エントリー企業約 12,000 社の選考対象から、審査基準に照らして業界のモデルとなる 45 社がノミネートされ、最終審査に進んだファイナリスト企業 28 社の中から特に優れた 12 社が決定し、当社は「エンプロイーサクセス賞」を受賞いたしました。

▼『サステナグロースカンパニーアワード』特設ウェブサイト

https://sgca.funaisoken.co.jp/

▼審査要件、審査プロセスはHPをご覧ください。

https://sgca.funaisoken.co.jp/about/#process

Mother’s Industry 株式会社について

代表取締役：笹野信明

会社設立：2003年9月

事業内容：婦人服・紳士服、および服飾雑貨などの企画・仕入れ及び販売

展開ブランド：mizuiro ind、MidiUmi、MIDIUMISOLID、MARMARMAR

会社HP：https://mothers-ind.com/