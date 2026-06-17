猪苗代駅前でカーシェアサービスの実証実験を開始

株式会社アース・カー

株式会社アース・カー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：遠藤昭二、以下：当社）が運営するカーシェアリングサービス『EARTHCAR』は、猪苗代観光協会（福島県耶麻郡猪苗代町）と提携し、カーシェアリング事業の実証実験を2026年6月17日より開始します。本実証実験では、観光地における「移動の不便さ」や「二次交通不足」など、地域が抱えている課題の解決を目的に、JR磐越西線・猪苗代駅前でカーシェアリング車両を設置・貸出し、観光客や地域住民の利便性向上を図ります。

猪苗代エリアは、磐梯山や猪苗代湖をはじめとする自然観光資源やスキー場、温泉、アクティビティなど四季を通じた観光スポットが盛り沢山の地域です。さらに現在、福島県では、宿泊施設の料金が割引になる『福島県「また来て。」割キャンペーン』を今年1年間展開するなど、猪苗代町においても観光需要拡大の好機となっています。しかし一方で、公共交通だけではアクセスが難しいスポットも多く、一例を挙げると夏の猪苗代湖水浴や冬のしぶき氷、年間を通して猪苗代スキー場でのスノーボードやBBQ、磐梯山登山、土津神社への参拝、年中楽しめる道の駅でのいちご狩りなど、好きな時間に往訪したいニーズもあり、猪苗代町の地域内移動の充実が目下の課題となっていました。

今回、猪苗代観光協会が導入するEARTHCARは、スマートフォンひとつで24時間予約・利用可能な無人貸出型カーシェアリングサービスです。スマートフォンアプリで解錠/施錠が行える通信デバイスからWeb予約システム、24時間コールセンターまでカーシェアリングサービスに必要な仕組み全てをプラットフォームで提供しました。猪苗代駅前のようにレンタカー店舗が無い場所で新たに二次交通の手段を増やすには、クルマと駐車場があれば無人で早期に開業・運営できるカーシェアリングは地域の自治体にとって有効な手段となっています。

カーシェアリングステーションは、猪苗代駅前にある観光協会向かいの駐車場に設置しました。猪苗代エリアでは駅まで電車で移動し、観光協会のレンタサイクルで周遊する観光客が多く、ここに“レール＆カーシェア”が加わることで、移動の選択肢が増えることになります。24時間営業のカーシェアリングサービスは早朝・深夜でも利用できることから、電車の始発から終電時刻まで存分に観光を楽しむことができます。観光時間が制限される路線バスと違い、自由に旅行プランを決められるのが、カーシェアリングの魅力です。また、駅前の好立地にステーションを設置したことから、出張などのビジネス利用から地域住民の日常の足としての利用も見込んでおります。

なお、カーシェアリング車両は、運転しやすく雪道にも強いスズキ・ハスラーの4WDモデルを設置し、冬シーズンにはスタッドレスタイヤも標準で装着します。

事業コストの高騰から地方の公共交通網が見直し・縮小されつつある中、無人かつ低コストで運営できるカーシェアリングは自治体からも注目を集めています。当社は本実証実験を通じ、地方観光地における新たな移動インフラモデルの構築を目指し、持続可能な観光地域づくりに貢献してまいります。

■カーシェアリング車両について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26337/table/68_1_369de35ed233e7968848d39331c9c7fa.jpg?v=202606170951 ]

■アース・カーについて

カーシェアリングサービス「EARTHCAR」の運営会社として2009年に設立。2017年にはカーシェアリング運営の大きな課題である駐車場確保を円滑に行うため駐車場シェアリングサービス「特P（とくぴー）」をオープンし、現在、モビリティ領域において2つのシェアリングサービスを展開しています。2019年にはカーシェアリングサービスをフルリニューアルし、大手から中小企業まで幅広い事業参入に対応する事業者向けプラットフォームを開発。特Pとともに事業者と利用者を結ぶBtoBtoCシェアリングサービスのビジネスモデルを構築しています。IT開発および金融・FX事業を軸に、国内外不動産、再生可能エネルギー、リゾート開発、M&A等、事業の多角化を積極的に推進するISホールディングスグループの一員で、シェアリングシステムの企画・開発はすべて自社で行っています。

カーシェアリングサービス『EARTHCAR』

https://carshare.earth-car.com/

駐車場シェアリングサービス『特P』

https://toku-p.earth-car.com/

駐車場シェアリングサービス『特P月極』

https://toku-p.earth-car.com/monthly-parking

<会社概要＞

会社名 株式会社アース・カー

所在地 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内

代表者 遠藤 昭二

資本金 1億円

設立 2009年12月24日

事業内容 ・カーシェアリング事業

・駐車場シェアリング事業

・シェアリングプラットフォームのシステム開発

主要株主 株式会社ISホールディングス

ホームページ https://corp.earth-car.com/