「studio LUMINOUS（スタジオルミナス）」、ウェディングフォト累計撮影件数2.5万組突破！

タメニー株式会社

ウェディングフォトスタジオ「studio LUMINOUS（スタジオルミナス）」（運営会社：タメニー株式会社、代表取締役社長：伊東大輔、証券コード：東証グロース6181）は、このたびフォトウェディングの施行実績が累計2.5万組を突破いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これを記念し、2026年7月1日から2026年7月20日まで全スタジオにて「おかげさまで25,000組 感謝記念フェア」を開催しますので、併せてお知らせいたします。

■「studio LUMINOUS」の施行実績が累計2.5万組を突破

近年、挙式や披露宴を行わない「ナシ婚」層の増加や、結婚の形式にとらわれない価値観の変化を背景に、フォトウェディングは人生の節目を彩る重要なセレモニーとして定着しています。

2018年のお台場開業を皮切りに、全国に直営6スタジオを展開する「studio LUMINOUS」は、コロナ禍における「新しい結婚式のカタチ」として独自のニーズを確立し大きく成長しました。さらに、変化するお客様のニーズに寄り添い進化を続け、2024年8月から2025年1月にかけて直営全6スタジオの全面リニューアル（セット・ビジュアル・プラン刷新）を実施いたしました。

このリニューアルを経てからも、トレンドを捉えた高品質な体験が多くのカップルから絶大な支持を集め続け、このたび累計施行実績2.5万件を突破いたしました。

これを記念して、直営6スタジオで「おかげさまで25,000組 感謝記念フェア」を実施いたします。

これからも「studio LUMINOUS」は、お客様一人ひとりに寄り添い、心に残る特別な撮影体験をお届けしてまいります。

■キャンペーンに込めた想い

近年、旅行費用の高騰が続く中で、「結婚式や撮影の予算を優先したため、ハネムーンを諦めた」「行き先や日数を縮小した」というお声をお客様から多くいただいてまいりました。

しかし、ハネムーンは新しい人生のスタートを共に祝う、おふたりにとってかけがえのない時間です。

「studio LUMINOUS」は、ウェディングフォトを通じて、おふたりの“はじまり”の瞬間をかたちに残してまいりました。

2.5万組という節目を迎える今、日頃の感謝の気持ちを込めて、おふたりがハネムーンの時間や思い出を心ゆくまで大切にできるよう、抽選で2組様にハネムーン旅行費用10万円分をプレゼントいたします。

これからも、おふたりの新しい門出を全力で応援してまいります。

■キャンペーンについて

【特典内容】

１.フェア参加特典 （合計25,000円分の割引＆プレゼント）

・アルバムページ追加 4ページ分＆レタッチ写真4枚プレゼント (22,000円＋税相当)

・撮影プラン料金2,000円＋税の割引

２.当日成約特典 （当日成約で、さらに以下をプレゼント）

・撮影プラン料金、期間限定価格！最大90,750円割引

※割引額は店舗により異なります

・ウェルカムボード or ミニアルバムプレゼント ※スタジオ1着プランの方はウェルカムボードのみ

・後日撮影のアニバーサリーフォトプレゼント

３.抽選特典

抽選で２組様にハネムーン旅行券10万円分プレゼント

【開催日】

2026年7月1日～2026年7月20日

【対象スタジオ】

ルミナスお台場、ルミナス銀座、ルミナス渋谷、ルミナス名古屋、ルミナス大阪、ルミナス天神

【詳細】

https://studio.luminous.art/news/14132/

<タメニー株式会社 会社概要＞

商 号：タメニー株式会社

証券コード：東証グロース6181

代 表 者：代表取締役社長 伊東 大輔

事業開始：2006年９月

所 在 地：東京都品川区大崎1丁目20-3 イマス大崎ビル３階

U R L ：https://tameny.jp/

＜婚活領域＞

・結婚相談所「パートナーエージェント」

・婚活パーティー「OTOCON」

・アプリ完結型結婚相談所「パートナーエージェントApp」

・マッチングアプリ「スマ婚デート」

・婚活事業者間会員相互紹介プラットフォーム「CONNECT-ship」

・結婚相談所連盟「婚活アライアンスパートナーズ」

＜カジュアルウェディング領域＞

・結婚式プロデュース「スマ婚」

・挙式お披露目パーティープロデュース「ラフスタ」

・ウェディングフォト「studio LUMINOUS」

・結婚式二次会プロデュース「2次会くん」

＜地方創生／QOL領域＞

・地方自治体向け婚活支援システム「parms」

・地方自治体の婚活支援センター（受託運営）

・地方自治体の婚活支援イベント・セミナー（受託開催）

・保険代理店「Tameny×保険クリニック」

・成婚後サポートサービス「アニバーサリークラブ」

【本件に関するお問い合わせ先】

タメニー株式会社 広報担当：平田・横田

TEL：03-6747-5165

Mail:public@tameny.jp