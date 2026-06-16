SNS投稿型企画「コンテンツ東京を〇〇化してみた！」コンテストを実施。クリエイターたちの表現が語った″コンテンツ東京の魅力″

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年6月17日（水）から19日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催する「第19回 コンテンツ東京」に関連し、SNS投稿型企画「コンテンツ東京を〇〇化してみた！」を実施し、グランプリおよび準グランプリ受賞者が決定しました。

本企画には全国のクリエイターが参加し、それぞれの視点で「コンテンツ東京」を形にした多彩な作品が集まりました。

■コンテンツ東京とは

コンテンツ東京は、8つの展示会・特設エリアで構成される大規模国際総合展です。エンターテイメント産業の活性化や、ブランディング・マーケティングにおけるコンテンツ活用を目的に、【人】【技術】【サービス】の出会いの場を提供しています。

■クリエイターが表現した"コンテンツ東京"

今回の企画は、コンテンツ東京をテーマに、擬人化・未来化・アニメ化など自由な発想での投稿を募集。集まったのはクリエイター自身が感じた"コンテンツ東京の価値や可能性"を体現したアウトプットでした。

「新しい出会いの場所」「たくさんの想いが交わる場」「自分の作品を世に出すきっかけになる場所」-それぞれの作品が、コンテンツ東京の魅力を新しい形で可視化しています。

■"誰でも参加できる"から始まる挑戦

コンテンツ東京の構成展である「クリエイター EXPO」は、個人クリエイターが自ら出展し、企業へ直接提案・商談できる展示会です。コンテンツ東京やクリエイターEXPOを知ってもらう一つのきっかけとして、本企画はSNSへの投稿から気軽に参加できる形で実施しました。

■受賞結果

- SNS（X）への投稿で参加できる- 表現のジャンルは問わない- 自分のアイデアをそのまま発信できる

【グランプリ】

作品名：コンテンツ東京をインフォグラフィック化

受賞者：フクイヒロシ

https://x.com/fukui164/status/2043459395535966640

グランプリ特典： 2027年クリエイターEXPO 出展（1ブース無償）＋ 2026年会場内特設展示

【準グランプリ】

作品名：コンテンツ東京をかわいくしてみた

受賞者：Daffy

https://x.com/daffy_illust/status/2053827820598788553

準グランプリ特典： 2027年クリエイターEXPO 出展料50% OFF ＋ 2026年会場内特設展示

※敬称略

受賞者には、6月17日～19日の会期中、会場内での特設展示と、次回2027年「クリエイター EXPO」への出展機会が提供されます。一つの投稿が、リアルな展示空間での発表と、翌年の出展へとつながる-本企画はそうした導線を持つ取り組みです。

■主催者コメント

RX Japan合同会社 コンテンツ東京 事務局長 下田アトム

コンテンツ東京は、企業とクリエイターの出会いを生む場であると同時に、クリエイターの挑戦を応援する場でもありたいと考えています。今回の「コンテンツ東京を○○化してみた！」は初めての試みでしたが、多くのクリエイターが参加してくださり、多彩な作品を通じて、私たち自身も気づいていなかったコンテンツ東京の魅力を発見することができました。

初回からこれほどの表現が集まったことは、率直にうれしい驚きでした。とても楽しい企画になりましたので、来年も開催したいと思っています。

■企画概要

企画名：X投稿参加型企画「コンテンツ東京を〇〇化してみた！」

対象SNS：X（旧Twitter）

投稿受付期間：2026年4月12日（日）～6月5日（金）23:59

結果発表：2026年6月12日（金）

会場展示期間：2026年6月17日（水）～19日（金）

指定ハッシュタグ：#コンテンツ東京 #クリエポ #こんまる

■参加作品・X投稿一覧

本企画では、多数の参加作品がX上で投稿され、クリエイターによる多彩な表現が集まりました。全投稿リンクは以下となります。

展示会開催概要

- 【グランプリ】 インフォグラフィック化してみた！https://x.com/fukui164/status/2043459395535966640- 【準グランプリ】 かわいくしてみた！ https://x.com/daffy_illust/status/2053827820598788553- 擬人化してみた！ https://x.com/KOUICHI_IKAWA/status/2046141379177513240- AI化してみた！ https://x.com/kazaidesign/status/2052273550363640115- 「巨大動物」化してみた！ https://x.com/MafCheung/status/2052523664772600188- 飛び立つ場所化してみた！ https://x.com/anyna737/status/2059036572658639009- ステッカー化（グッズ化）してみた！ https://x.com/tk_illustration/status/2062501153888510044- アニメ化してみた！ https://x.com/MikiTainaka/status/2062724182841102404- 絵本化してみた！ https://x.com/mondaymaminka/status/2062800046006120632- カクカクカートゥーンのキャラクター化してみた！ https://x.com/mozzu123/status/2062821737642020871- 1P漫画化してみた！ https://x.com/oconishimura/status/2062856994550403237- 飛び出してみた！ https://x.com/romadeco_0A0/status/2062902015618101630- 映像化してみた！ https://x.com/BEARBOYZOO/status/2062911639008280713- スポットライト化してみた！ https://x.com/cosacolor/status/2063533753679646878- 動画化してみた！ https://x.com/oishillust0631/status/2052208170962149733

コンテンツ東京は、ライセンシング、映像・CG制作、広告クリエイティブ、マーケティング支援、ブランディング、イマーシブテクノロジー、ファンコミュニティマーケティングなど、コンテンツビジネスに関わる企業・団体が一堂に会する日本最大級の総合展です。

展示会名：第19回 コンテンツ東京

コンテンツ東京構成展：第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／

第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／

第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO ／

第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

同時開催展：第6回 XR・メタバース総合展【夏】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

公式HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 コンテンツ東京 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com