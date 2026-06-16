『【製造業の生産管理者向け】EOL/EOS機器がランサムウェアの弱点に』というテーマのウェビナーを開催

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■ ランサムウェア被害の拡大、EOL/EOS機器が製造現場の弱点に

近年、製造業を狙ったランサムウェア攻撃が増加しており、生産停止や出荷遅延など事業継続に深刻な影響を及ぼす事例が相次いでいます。特に、EOL/EOSを迎えた機器はアップデートやパッチ適用が難しく、ランサムウェア攻撃の侵入口や被害拡大の要因となる可能性があります。そのため、多くの企業がOTセキュリティ強化に取り組んでいますが、OT/IoTプロトコルに完全に対応することが困難であり、セキュリティの専門家のいない生産現場では、設計・導入・運用における現場の負荷が増大しています。





■ OT/IoT機器を制御し、マルウェア・ランサムウェアから防衛することがなぜ難しいのか

OT/IoT機器の多種多様なプロトコル全てに合わせた制御が困難であり、これを実現するには、既存のTX Oneをはじめとする一般的なIPS製品では、仕組みとしてゼロデイ攻撃に備えるには十分ではないことに加え、アップデート等の作業が大変煩雑になります。また、OT環境では、生産設備や制御システムへの影響を最小限に抑えることが最優先です。そのため、一般的なITセキュリティ対策のようにネットワーク構成を大きく変更することが難しく、セキュリティ対策の実施そのものが課題となっています。セキュリティ強化と安定稼働を両立する方法が求められています。





■ 既存ネットワークに機器を追加するだけ、工場を止めずに実現する新しいOT防御策

本セミナーでは、既存のOTネットワーク構成を大きく変更することなく、機器を追加するだけで実現できる新しいセキュリティ対策について解説します。ランサムウェアをはじめとしたサイバー攻撃リスクへの備えを強化しながら、現場の運用負荷を抑える具体的な手法や導入のポイントを、事例を交えてご紹介します。





■主催・共催

三和コムテック株式会社

■協力

マジセミ株式会社

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