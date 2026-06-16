【開業3周年／施設リニューアル】富士山を望む絶景・客室天然温泉露天風呂・ドッグラン付きのリゾート施設「カノア富士山中湖グランピングリゾート」～滞在を彩る新たなコンテンツ・サービスが誕生！～

株式会社ブッキングリゾート

山梨県山中湖エリアの富士山を望む全7棟の絶景グランピング施設「カノア 富士山中湖 グランピングリゾート -KANOA FUJI YAMANAKAKO GLAMPING RESORT」がこの度開業3周年を迎えます。

オープンからたくさんのお客様にお越しいただいており、日頃の感謝の気持ちを込めて株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピングドットコムにて「開業3周年記念キャンペーン」を開催中です。

さらに、滞在体験を豊かにする新たなコンテンツやサービスが誕生し、より上質で快適な滞在をお楽しみいただけます。

新たにリニューアルされたカノア富士山中湖 グランピングリゾートで、ここでしか味わえない特別な旅をお楽しみください。

URL：https://www.yamanashi-spa-glamping.com/

◆カノア富士山中湖グランピングリゾートについて

関東圏主要部より約90分の山梨県山中湖エリアに位置する、山梨の“食”を体験するアクティビティと富士山の絶景を備えた客室天然温泉露天風呂付きグランピング施設「カノア 富士山中湖 グランピングリゾート -KANOA FUJI YAMANAKAKO GLAMPING RESORT」。

富士の麓の 澄んだ空気が漂う、美しい夜空を望むロケーション、良質な泉質の客室天然温泉露天風呂、 山梨の自然のめぐみを使用した絶品グルメをまるごと楽しむ、極上のひとときをご提供いたします。

◆開業3周年を記念した、4つの新たなサービスが誕生！

開業3周年を記念し、新たなコンテンツやサービスをご用意いたしました。

大人からお子様、さらにはペットまで、すべてのお客様に快適で心地よい滞在をお楽しみいただけます。

１.【お食事メニューのリニューアル】

この度、お食事メニューが新しくなりました。

地元ならではの食材やこだわりの食材を取り入れ、これまで以上に美味しくお楽しみいただける内容となっております。

ぜひ新メニューで、素敵な一日のスタートをお迎えください。

《グランピングBBQメニュー》

【厳選グリル】

・甲州ワインビーフのリブロースステーキ 100g

・甲州富士桜ポークのトマホークステーキ 150g

・富士ケ嶺豚の粗挽きフランク

・萬古焼の小鯛のアクアパッツァ

【前菜】

・スペイン風オムレツ

・4種の野菜マリネプレッセ

・小海老のジェノベーゼマリネ

・甘熟とうもろこしのシルクムース

・桃・葡萄・生ハム・チーズのオードブル

・クラッカー

・イタリアンパセリ

・桐生酵母ロール

【デザート】

・林檎とシナモンのブリュレ風カスタード

《ご当地しゃぶしゃぶメニュー》

「2種の甲州ワインビーフをつかった”しゃぶしゃぶ鍋」

・2種の甲州ワインビーフ～サーロイン 100g・モモ 100g～

・甲州富士桜ポーク～ロース 100g～

・旬彩前菜三種

～彩りてまり寿司・揚げ茄子のお浸し・スモークサーモンとかまぼこの彩り仕立て～

・旬野菜盛り合わせ

・〆のうどん

・山梨県産季節のゼリー

《新朝食メニュー》

富士ヶ嶺豚とブリーチーズのモーニングバーガー

・特製バーガーバンズ

・富士ヶ嶺豚のボンレスハム

・スライスブリーチーズ

・なめらかスクランブルエッグ

・緑黄色野菜のサラダ

～こだわりドレッシング仕立て～

・あわたまオニオンスープ

・ヨーグルト

～山梨県産フルーツジャム添え～

・モーニングコーヒーorフルーツジュース

２.【わんちゃん用プールの設置】

ドッグスイートのお部屋に、愛犬との水遊びを満喫できる、ワンちゃん専用プールを設置いたしました。

自然の中で思いきり遊びながら、愛犬とともに涼やかで特別なひとときをお過ごしいただけます。

夏ならではの特別な思い出づくりに、ぜひ愛犬と一緒にご利用ください。

３.【イルミネーション開催】

夜の滞在を華やかに彩るイルミネーションを開催しております。

幻想的な光の演出が、特別な夜のひとときをより印象深いものにします。

ぜひゆっくりとご鑑賞ください。

４.【高級アメニティへリニューアル】

お客様により快適で上質な滞在をお楽しみいただけるよう、アメニティを高品質なアイテムへリニューアルいたしました。

ワンランク上の使い心地で、くつろぎのひとときをお届けします。

◆開業3周年記念キャンペーン開催中！

開業3周年を記念し、お得な3つの宿泊プランをご用意いたしました。

少人数でのご旅行からグループでのご滞在まで、さまざまなシーンやニーズに寄り添い、より充実した滞在をご提供いたします。

◆第1弾：お部屋数限定！最大20％OFFのスペシャルプラン

おかげさまで3周年☆

日頃の感謝を込めたスペシャルキャンペーン

最大20％OFFの優待価格でオトクにグランピングステイがお楽しみいただけます。

家族や仲間との絆を深める特別な時間を。

◆第2弾：食のアクティビティ体験も楽しめる・グルメグランピングキャンペーン

「グランピングBBQ」「しゃぶしゃぶ鍋」

から選べるお得な2食付きプラン！

お得な価格で、施設自慢のグルメを心ゆくまでご堪能いただけるスペシャルプラン。

さらに、大人気の“食”をテーマにしたアクティビティもご体験いただける、魅力あふれる内容となっております。

◆第3弾：団体・女子旅・ファミリー旅行にオススメ！グループ旅行応援プラン

10メートルの大型ドームで楽しむ、

期間限定の特別企画！

【プラン詳細】

・7月、8月の期間限定（※特定日）

・1日2組、10Mドームのお部屋限定

・3名以上でおひとり10％OFF

3周年キャンペーンを見る :https://reserve.489ban.net/client/gr-kanoa/0/plan/stay?planTags%5B23062%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=2&redirect=0

◆カノアの魅力

≪富士山を望む絶景≫

敷地内からは南西に富士山、上空には星が輝く圧巻の夜空を望むことができます。

山中湖エリアは空気が澄んでいることや高さのある建物が周りに少なく、富士山・満天の星空を思う存分楽しむことができます。

≪ゆとりある憩いの客室≫

各最大300平方メートル の専有面積を確保し、プライベートガーデンやハンモックなど多様なお部屋をご用意しております。

各棟には専用の客室温泉露天風呂、トイレ、悪天候でも安心の食事スペースを完備。

アウトドアが苦手な方でも安心してお過ごしいただけるお部屋となっております。

≪客室天然温泉露天風呂≫

肌触りがよく、湯冷めしにくい泉質が自慢の天然温泉を、すべての客室でお楽しみいただけます。

疲労回復やリラックスにも効果的で、心身ともに癒されるひとときを。

プライベートな空間を確保しながらも、開放感あふれる贅沢な温泉体験をお届けします。

≪こだわりの絶品ご当地グルメ≫

山・川の食材の宝庫である山梨エリア。

山梨を代表する食材を使用したここにしかないグランピングBBQをお楽しみください。

また、お好きな食材をお持ち込みいただいてのお食事、オリジナルBBQも可能。

アウトドアならではの自由度の高いご滞在を満喫いただけます。

≪全天候型のお食事スペース≫

カノアではテラススペースはもちろん、天候やシーズンを気にせずゆったりお過ごしいただけるよう、室内専用のお食事スペースをご用意しております。

冷暖房も完備で安心。思う存分山梨の食をご堪能ください。

≪食のアクティビティ体験≫

各お部屋の食事スペースで体験する“食”のアクティビティ。

人気のピザづくり体験をはじめ、お部屋に用意されたお野菜マルシェで野菜の丸焼き体験や、備え付けの燻製器で楽しむ燻製体験をすべて無料でお楽しみいただけます。

≪わんちゃんも一緒に泊まれるお部屋≫

3棟限定で約80平方メートル のプライベートドッグランを備えたわんちゃんと一緒に泊まれるお部屋もご用意。

専用ドッグランのほか、愛犬用アメニティやお食事サービスも充実。（※お食事は有料オプション）

大切なわんちゃんと一緒に、快適で特別なひとときをお過ごしいただけます。

◆施設概要

カノア富士山中湖 グランピングリゾート-KANOA FUJI YAMANAKAKO GLAMPING RESORT

Ｈ Ｐ：https://www.yamanashi-spa-glamping.com

住 所：401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野字上原1061

宿泊棟数：7棟

◆交通アクセス

お車でお越しの方

関東圏より 約80分

山中湖IC下車後 約15分

※駐車場（無料）まで約100m・徒歩1分のご移動がかかります。

※チェックイン後に荷物を降ろしてから駐車場をご利用ください。

公共交通機関でお越しの方

〇高速バス

新宿駅南口「バスタ新宿」から各社高速バス「富士五湖線」で約150分、「山中湖平野」バス停より徒歩15分



〇鉄道

富士急線「富士山駅」から富士急バス富士吉田・忍野・山中湖周遊線（ふじっ湖号）乗車で約50分、「（山中湖）平野」バス停より徒歩15分

富士急線「河口湖駅」から富士急バス富士吉田・忍野・山中湖周遊線（ふじっ湖号）乗車で約60分、「（山中湖）平野」バス停より徒歩15分

■Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

公式サイト：https://www.resort-glamping.com

■ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、 ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。