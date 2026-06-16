【インタビューシリーズ公開】承継後のリアル

株式会社ロケットスター

株式会社ロケットスター（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：荻原猛、以下「当社」）はこのたび、サーチャーとして事業承継に挑む経営者4名へのインタビュー記事シリーズ「承継後のリアル」を、公式ホームページにて公開しました。

本シリーズ「承継後のリアル」では、承継直後の葛藤や意思決定、組織との向き合い方、前オーナーとの関係構築、そして承継後の成長戦略まで、現場で起きているリアルを率直に語っていただきました。 公開した4本の記事では、メディア変革と二社承継、PMIを「チームで戦う」ことの意味、プロ経営者によるバリューアップ、データ経営の実装など、サーチャーそれぞれが直面する異なるテーマを取り上げています。事業承継を単なるバトンタッチで終わらせず、承継後の企業価値向上まで見据えて伴走する当社の取り組みを感じていただける内容となっています。





■インタビュー記事概要

承継後のリアルvol,1 飯島隼人氏が語る、メディア変革と二社承継のリアル

Google広告依存のメディアモデルから企画提案型の直販営業への転換によって、売上が承継前比5倍以上に成長した背景と、二社承継によるシナジー創出への挑戦について紹介しています。

掲載先URL： https://rocketstar.co.jp/searchers-story/searcher-hayato-iijima2

【スピーカー】株式会社アングルクリエイト 代表取締役 飯島隼人（いいじま・はやと）

承継後のリアルvol,2 北方靖人氏が語る、アパレルにデータ経営を実装するということ

アパレル企業の承継後に自社EC強化、経営ダッシュボードの自作、AIツールの実装を進め、データに基づく経営へと転換していく過程を取り上げています。

掲載先URL： https://rocketstar.co.jp/searchers-story/searcher-yasuto-kitagata2

【スピーカー】株式会社キャセリーニ 代表取締役社長 北方靖人（きたがた・やすと）





承継後のリアルvol,3 宮田彩也氏が語る、PMIと「チームで戦う」ということの意味

承継直後の苦しさと新規開拓への挑戦、そしてロケットスターのチームやサーチャー仲間との伴走がPMIをどう支えたか、その実感を率直に語っています。

掲載先URL：https://rocketstar.co.jp/searchers-story/searcher-aya-miyarta2

【スピーカー】web creation株式会社 代表取締役 宮田彩也（みやた・あや）





承継後のリアルvol,4 岩本眞二氏が語る、プロ経営者の流儀とバリューアップの実践

6社で黒字化を実現してきたプロ経営者が、優良企業をさらに伸ばす難しさに向き合いながら、組織づくり、数値管理、ストック型ビジネスへの転換に取り組む様子を紹介しています。

掲載先URL： https://rocketstar.co.jp/searchers-story/searcher-shinji-iwamoto2

【スピーカー】株式会社UDG 代表取締役 岩本眞二（いわもと・しんじ）





【インタビュアー】

荻原 猛（おぎわら たけし）

株式会社ロケットスター 代表取締役社長 CEO。

2000年にオプト（現デジタルホールディングス）入社。2006年に広告部門の執行役員に就任。

2009年にソウルドアウト株式会社を共同創業し代表取締役社長に就任。地方中小企業のデジタルマーケティング支援を事業の柱に据え、2019年東証一部（現：東証プライム）上場を実現。2022年、博報堂DYホールディングスによるTOBで完全子会社化。2023年に50歳で三度目の起業となるロケットスターを設立。中小企業の事業承継と経営グロース支援に強みを持つサーチファンドを運営する。中央大学大学院MBA修了。





■株式会社ロケットスターについて

株式会社ロケットスターは、中小企業の事業承継と経営グロース支援に強みを持つ投資会社です。「経営の力で未来を拓く」という理念のもと、後継者不足に悩む中小企業のバトンを受け継ぎ、承継起業家（サーチャー）と投資家がチームとなって企業価値の向上に取り組んでいます。

事業承継を単なるM&Aではなく、オーナーの想いと会社の未来をつなぐ経営の営みと捉え、日本経済の持続的な発展に貢献することを使命としています。





社名：株式会社ロケットスター

本社所在地：〒108-0014 東京都港区芝4丁目1-23 三田NNビル15階

代表取締役社長CEO：荻原 猛

設立：2023年2月13日

事業内容：サーチファンド事業、コンサルティング事業

Philosophy ：経営の力で未来を拓く





HP：https://rocketstar.co.jp/(https://rocketstar.co.jp/)

【報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ロケットスターPR事務局

mail：pr@rocketstar.co.jp



